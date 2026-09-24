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Си Цзиньпин назвал США и Китай ведущими державами в области ИИ - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин назвал США и Китай ведущими державами в области ИИ
Си Цзиньпин назвал США и Китай ведущими державами в области ИИ - 24.09.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин назвал США и Китай ведущими державами в области ИИ
Китай и США несут ответственность за эффективное развитие и контроль ИИ, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:47+0300
2026-09-24T18:54+0300
технологии
мировая экономика
сша
китай
кнр
си цзиньпин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Китай и США несут ответственность за эффективное развитие и контроль ИИ, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин. "Китай и США являются ведущими державами в области искусственного интеллекта, они обладают возможностями и несут ответственность за эффективное развитие, контроль и управление искусственным интеллектом", - заявил Си Цзиньпин, выступая в Белом доме перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Пекин и Вашингтон должны обеспечить, чтобы развитие ИИ оставалось под контролем человека и приносило пользу людям. Си Цзиньпин 24-25 сентября находится в США с государственным визитом.
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технологии, мировая экономика, сша, китай, кнр, си цзиньпин, дональд трамп
Технологии, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
18:47 24.09.2026 (обновлено: 18:54 24.09.2026)
 
Си Цзиньпин назвал США и Китай ведущими державами в области ИИ

Си Цзиньпин: Китай и США несут ответственность за эффективное развитие и контроль ИИ

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ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Китай и США несут ответственность за эффективное развитие и контроль ИИ, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китай и США являются ведущими державами в области искусственного интеллекта, они обладают возможностями и несут ответственность за эффективное развитие, контроль и управление искусственным интеллектом", - заявил Си Цзиньпин, выступая в Белом доме перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, Пекин и Вашингтон должны обеспечить, чтобы развитие ИИ оставалось под контролем человека и приносило пользу людям.
Си Цзиньпин 24-25 сентября находится в США с государственным визитом.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАКИТАЙКНРСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
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