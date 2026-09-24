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В Pay in Russia заявили о востребованности сервиса среди туристов из Китая

В Pay in Russia заявили о востребованности сервиса среди туристов из Китая - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Pay in Russia заявили о востребованности сервиса среди туристов из Китая

Китайские туристы в РФ активно используют сервис "Плати в России" (Pay in Russia), на китайских граждан приходится около 40% всех идентифицированных... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:33+0300

2026-09-24T13:33+0300

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ПЕКИН, 24 сен - ПРАЙМ. Китайские туристы в РФ активно используют сервис "Плати в России" (Pay in Russia), на китайских граждан приходится около 40% всех идентифицированных пользователей, рассказала РИА Новости представитель Pay in Russia Екатерина Сайкова. В четверг в международном аэропорту "Дасин" в Пекине состоялась торжественная церемония, посвященная семилетней годовщине воздушного хаба. В рамках мероприятия ведущие российские авиакомпании представили свои стенды, а комитет по туризму Москвы представил туристический потенциал столицы. Сервис "Плати в России" (Pay in Russia) также представил отдельный стенд. "Мы недавно проводили аналитику, и среди идентифицированных пользователей практически 40% составляют граждане Китая", - сказала Сайкова. Она отметила, что у сервиса есть два типа пользователей: неидентифицированные, которые не предоставляют паспортные данные, и пользователи, проходящие идентификацию. По ее словам, сервис востребован среди туристов из Китая и других стран, посещающих Россию. "Сервис точно востребован, мы получаем большое количество запросов из-за рубежа - не только из Китая, но и, например, из Объединенных Арабских Эмиратов", - сказала она. Иностранные гости, приезжая в Россию, не хотят ограничивать себя в повседневных расходах, отметила представитель сервиса. Электронная платежная карта позволяет оплачивать рестораны, отели, покупки, сувениры и другие туристические услуги по всей стране. По ее словам, выпуск электронной платежной карты занимает не более 15 минут. Пополнять ее можно в том числе с использованием китайских платежных сервисов WeChat Pay и Alipay. Сервис был разработан российским Промсельхозбанком, его тестовое использование началось в начале 2026 года. Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. Затем президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.

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бизнес, россия, китай, пекин, москва, владимир путин, wechat