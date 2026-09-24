https://1prime.ru/20260924/turkmenija-873631840.html
В Туркмении в 2027 году откроют вторую очередь строительства города Аркадаг
В Туркмении в 2027 году откроют вторую очередь строительства города Аркадаг - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Туркмении в 2027 году откроют вторую очередь строительства города Аркадаг
Вторую очередь строительства города Аркадаг в Туркмении откроют в 2027 году, сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:59+0300
2026-09-24T11:59+0300
2026-09-24T11:59+0300
бизнес
недвижимость
туркмения
ашхабад
сердар бердымухамедов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873631840.jpg?1790240360
АШХАБАД, 24 сен – ПРАЙМ. Вторую очередь строительства города Аркадаг в Туркмении откроют в 2027 году, сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Город Аркадаг, названный в его честь, расположен в 30 километрах от Ашхабада, у подножия Копетдага. Строительство города началось в 2019 году. Первая очередь была введена в эксплуатацию в июне 2023 года, в настоящее время ведется строительство второй очереди.
"Церемония открытия второй очереди строительства города Аркадаг станет знаменательным событием 2027 года. К подготовке к этому празднику необходимо приступить уже сегодня", – сказал Бердымухамедов в своем выступлении на заседании Народного совета, его слова приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Он отметил, что необходимо создать организационный комитет по проведению церемонии на высоком уровне и вести последовательную работу на основе конкретных планов. Бердымухамедов сообщил, что в настоящее время в первом "умном" городе страны реализуется пилотный проект солнечной электростанции. В дальнейшем, по его словам, накопленный опыт в этой сфере будет широко применяться и в других городах страны, в том числе в Ашхабаде. Как отметил глава Халк Маслахаты, сегодня на втором этапе строительства Аркадага наряду с жилыми домами возводятся предприятия по производству продуктов питания, промышленной, фармацевтической и медицинской продукции.
Гурбангулы Бердымухамедов носит титул "Аркадаг" (в переводе с туркменского – "покровитель", "защитник", "опора"). Он занимал пост президента Туркмении с 2006 по 2022 годы, а с 2023 года является национальным лидером туркменского народа и председателем Халк Маслахаты (Народного совета) республики.
Заседание Халк Маслахаты состоялось в Ашхабаде 23 сентября под председательством Гурбангулы Бердымухамедова. В работе заседания также принял участие президент страны Сердар Бердымухамедов, который утвердил ряд документов по его итогам, в том числе Национальную стратегию индустриального развития на 2030-2045 годы, Государственную программу молодежной политики до 2031 года, закон о государственной охране ахалтекинских скакунов и Национальную концепцию "Международное право и нейтралитет Туркменистана".
Халк Маслахаты Туркмении – высший представительный орган народной власти, созданный 21 января 2023 года. Его деятельность регулируется Конституционным законом "О Халк Маслахаты Туркменистана" и основывается на принципах демократии, гласности, справедливости, верховенства закона и учета общественного мнения, выступая связующим звеном между государством и обществом.
туркмения
ашхабад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, туркмения, ашхабад, сердар бердымухамедов
Бизнес, Недвижимость, ТУРКМЕНИЯ, Ашхабад, Сердар Бердымухамедов
В Туркмении в 2027 году откроют вторую очередь строительства города Аркадаг
В Туркмении в 2027 году откроют вторую очередь строительства города Аркадаг
АШХАБАД, 24 сен – ПРАЙМ. Вторую очередь строительства города Аркадаг в Туркмении откроют в 2027 году, сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Город Аркадаг, названный в его честь, расположен в 30 километрах от Ашхабада, у подножия Копетдага. Строительство города началось в 2019 году. Первая очередь была введена в эксплуатацию в июне 2023 года, в настоящее время ведется строительство второй очереди.
"Церемония открытия второй очереди строительства города Аркадаг станет знаменательным событием 2027 года. К подготовке к этому празднику необходимо приступить уже сегодня", – сказал Бердымухамедов в своем выступлении на заседании Народного совета, его слова приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Он отметил, что необходимо создать организационный комитет по проведению церемонии на высоком уровне и вести последовательную работу на основе конкретных планов. Бердымухамедов сообщил, что в настоящее время в первом "умном" городе страны реализуется пилотный проект солнечной электростанции. В дальнейшем, по его словам, накопленный опыт в этой сфере будет широко применяться и в других городах страны, в том числе в Ашхабаде. Как отметил глава Халк Маслахаты, сегодня на втором этапе строительства Аркадага наряду с жилыми домами возводятся предприятия по производству продуктов питания, промышленной, фармацевтической и медицинской продукции.
Гурбангулы Бердымухамедов носит титул "Аркадаг" (в переводе с туркменского – "покровитель", "защитник", "опора"). Он занимал пост президента Туркмении с 2006 по 2022 годы, а с 2023 года является национальным лидером туркменского народа и председателем Халк Маслахаты (Народного совета) республики.
Заседание Халк Маслахаты состоялось в Ашхабаде 23 сентября под председательством Гурбангулы Бердымухамедова. В работе заседания также принял участие президент страны Сердар Бердымухамедов, который утвердил ряд документов по его итогам, в том числе Национальную стратегию индустриального развития на 2030-2045 годы, Государственную программу молодежной политики до 2031 года, закон о государственной охране ахалтекинских скакунов и Национальную концепцию "Международное право и нейтралитет Туркменистана".
Халк Маслахаты Туркмении – высший представительный орган народной власти, созданный 21 января 2023 года. Его деятельность регулируется Конституционным законом "О Халк Маслахаты Туркменистана" и основывается на принципах демократии, гласности, справедливости, верховенства закона и учета общественного мнения, выступая связующим звеном между государством и обществом.