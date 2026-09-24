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Туркмения не выдала разрешение на пролет иранских авиакомпаний - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Туркмения не выдала разрешение на пролет иранских авиакомпаний
Туркмения не выдала разрешение на пролет иранских авиакомпаний - 24.09.2026, ПРАЙМ
Туркмения не выдала разрешение на пролет иранских авиакомпаний
Туркмения не выдала разрешение на использование иранскими авиакомпаниями воздушного пространства страны, заявил представитель Организации гражданской авиации... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:58+0300
2026-09-24T14:00+0300
бизнес
туркмения
иран
тегеран
скотт бессент
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ТЕГЕРАН, 24 сен - ПРАЙМ. Туркмения не выдала разрешение на использование иранскими авиакомпаниями воздушного пространства страны, заявил представитель Организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахван. "Поскольку Туркмения не выдала разрешение на пролет иранским авиакомпаниям, самолет рейса Тегеран - Душанбе не смог приземлиться в пункте назначения и был вынужден вернуться в аэропорт имени имама Хомейни в Тегеране", - сказал он иранскому агентству ISNA. Представитель иранских авиавластей не объяснил, с чем это связано, однако ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.
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бизнес, туркмения, иран, тегеран, скотт бессент
Бизнес, ТУРКМЕНИЯ, ИРАН, Тегеран, Скотт Бессент
13:58 24.09.2026 (обновлено: 14:00 24.09.2026)
 
Туркмения не выдала разрешение на пролет иранских авиакомпаний

Ахван: Туркмения не дала разрешение на пролет иранским авиакомпаниям

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ТЕГЕРАН, 24 сен - ПРАЙМ. Туркмения не выдала разрешение на использование иранскими авиакомпаниями воздушного пространства страны, заявил представитель Организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахван.
"Поскольку Туркмения не выдала разрешение на пролет иранским авиакомпаниям, самолет рейса Тегеран - Душанбе не смог приземлиться в пункте назначения и был вынужден вернуться в аэропорт имени имама Хомейни в Тегеране", - сказал он иранскому агентству ISNA.
Представитель иранских авиавластей не объяснил, с чем это связано, однако ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.
 
БизнесТУРКМЕНИЯИРАНТегеранСкотт Бессент
 
 
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