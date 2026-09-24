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Молодые российские ученые предложат решения для развития Приазовья

Молодые российские ученые предложат решения для развития Приазовья - 24.09.2026, ПРАЙМ

Молодые российские ученые предложат решения для развития Приазовья

Молодые российские ученые в ходе предстоящего в Ростове-на-Дону мероприятия-спутника VI Конгресса молодых ученых (КМУ) разработают решения для развития... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:49+0300

2026-09-24T13:49+0300

2026-09-24T13:55+0300

россия

общество

азовское море

ростов-на-дону

каховское водохранилище

ростсельмаш

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Молодые российские ученые в ходе предстоящего в Ростове-на-Дону мероприятия-спутника VI Конгресса молодых ученых (КМУ) разработают решения для развития Приазовья, речь пойдет о подходах к мониторингу состояния Азовского моря, сохранению особо охраняемых природных территорий Приазовья и адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям, сообщили организаторы КМУ. "С 29 сентября по 1 октября в Ростове-на-Дону состоится мероприятие – спутник VI Конгресса молодых ученых. Экспертов из других регионов России на своей площадке примет Донской государственный технический университет. Ученые, исследователи, представители вузов и научных организаций России, органов власти и бизнеса будут работать над практическими задачами развития Приазовья и Ростовской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в центре проектной работы будут три задачи, связанные с устойчивым развитием Приазовья. Молодые специалисты займутся созданием системы раннего предупреждения и оперативного прогнозирования заморных явлений и ухудшения качества вод Азовского моря, подготовят предложения по сохранению и рациональному использованию особо охраняемых природных территорий Приазовья, включая установление их границ, противопожарный мониторинг и развитие туристско-рекреационной инфраструктуры. Отдельное направление посвящено управлению водными ресурсами и адаптации сельского хозяйства южного макрорегиона Приазовья к климатическим изменениям и последствиям разрушения Каховского водохранилища. "Выбранная проблематика – сохранение природных ресурсов Приазовья – важная для региона. Это не только экология, это сельское хозяйство, транспорт, в целом развитие области. Нам важно получить от ученых свежий взгляд и интересные идеи", – сказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, слова которого приведены в сообщении. В программу мероприятия-спутника войдут выезды на научные и производственные объекты региона. Участники посетят лаборатории ДГТУ, Южного федерального университета (ЮФУ), а также предприятия компании "Ростсельмаш". После выездов проектные группы продолжат работу над своими предложениями и проведут их предзащиту. Итогом мероприятия должны стать предложения по мониторингу состояния Азовского моря, сохранению особо охраняемых природных территорий Приазовья и адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям. Ожидается, что подготовленные решения могут стать основой межведомственных проектов и инициатив федерального уровня. Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. В 2025 году Конгресс пройдет в пятый раз, он состоится 2–4 декабря в Санкт-Петербурге. Конгресс объединит ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а также молодых ученых, инженеров, победителей конкурсов, получателей грантов, студентов и школьников из России и других стран. В мероприятиях Конгресса традиционно принимают участие представители всех регионов Российской Федерации и более 100 иностранных государств. Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, правительство РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий – АНО "Национальные приоритеты".

азовское море

ростов-на-дону

каховское водохранилище

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , азовское море, ростов-на-дону, каховское водохранилище, ростсельмаш