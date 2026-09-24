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Иски на сумму 1,4 миллиона рублей подали к организаторам концерта Уэста

Иски на сумму 1,4 миллиона рублей подали к организаторам концерта Уэста - 24.09.2026, ПРАЙМ

Иски на сумму 1,4 миллиона рублей подали к организаторам концерта Уэста

Шесть исков на общую сумму более 1,4 миллиона рублей подано в российские суды к организатору концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, следует из судебных | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T09:34+0300

2026-09-24T09:34+0300

2026-09-24T09:34+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Шесть исков на общую сумму более 1,4 миллиона рублей подано в российские суды к организатору концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, следует из судебных данных, которые изучило РИА Новости. Три иска зарегистрировали в Москве, еще два - в Петербурге и один - Воронеже. Первый иск поступил 9 сентября в Центральный районный суд Воронежа. Сумма исковых требований не уточняется. Предварительное заседание по этому делу назначили на 9 октября. Самый большой иск к агентству Say Agency подал в Преображенский суд столицы покупатель, заплативший за четыре билета 640 тысяч рублей и комиссию 64 тысячи рублей, сообщала пресс-служба Мосгорсуда. Также истец просит взыскать неустойку за нарушение срока добровольного возврата денежных средств, 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы. В Москве иск к организаторам концерта зарегистрировали 16 сентября в судебном участке мирового судьи № 105 района Сокольники. Покупатель потребовал вернуть 50,2 тысячи рублей за билеты на концерт "по акции" с учетом сервисного сбора. Как говорится в материалах в распоряжении РИА Новости, по этому иску беседа назначена на 30 сентября. Еще один иск почти на 160 тысяч рублей поступил мировому судье судебного участка № 332 Бабушкинского района Москвы. По данным пресс-службы, истец просил вернуть как 88 тысяч рублей за два билета на концерт Канье Уэста с учетом сервисного сбора, так и стоимость билетов на поезд и брони номера в гостинице и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что в северной столице первый иск поступил в Выборгский районный суд, где покупатель потребовала от агентства вернуть ей 18,7 тысячи рублей за билеты, поскольку возврат во внесудебном порядке оказался невозможен. "Приобретая билет, я была введена в заблуждение относительно существенных условий услуги: мне не было сообщено, что договор с площадкой, указанной в билете, не заключен, а продажа билетов ведется под неисполненными отлагательными условиями", - процитировала она слова истицы в своем Telegram-канале. Лебедева отметила, что второй иск поступил в Калининский районный суд, где истцы Анна и Сергей Еремеевы просят взыскать 123,2 тысячи рублей за четыре билета с учетом комиссии, 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также штраф по закону о защите прав потребителей и неустойку. Суд еще не принял решение о принятии иска. В середине августа Say Agency сообщало РИА Новости, что Канье Уэст даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера, поэтому мероприятие не может состояться на арене.

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бизнес, общество , россия, москва, санкт-петербург, воронеж, канье уэст, лебедев, мосгорсуд, газпром