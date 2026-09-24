https://1prime.ru/20260924/uest-873624238.html

Концерт Канье Уэста в Петербурге не состоится, заявил Киселев

Концерт Канье Уэста в Петербурге не состоится, заявил Киселев - 24.09.2026, ПРАЙМ

Концерт Канье Уэста в Петербурге не состоится, заявил Киселев

Концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T10:12+0300

2026-09-24T10:12+0300

2026-09-24T10:31+0300

бизнес

санкт-петербург

канье уэст

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873624238.jpg?1790235064

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев."Концерта Канье Уэста в Питере не будет", — написал он в Telegram-канале.В то же время в российские суды подано шесть исков к организаторам концерта Уэста на общую сумму более 1,4 миллиона рублей, следует из судебных данных. Три иска зарегистрировали в Москве, ещё два — в Петербурге и один — в Воронеже.В середине августа Say Agency сообщало РИА Новости, что Канье Уэст даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта, поэтому мероприятие не может состояться на арене.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, санкт-петербург, канье уэст, россия