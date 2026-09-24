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Концерт Канье Уэста в Петербурге не состоится, заявил Киселев - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Концерт Канье Уэста в Петербурге не состоится, заявил Киселев
Концерт Канье Уэста в Петербурге не состоится, заявил Киселев - 24.09.2026, ПРАЙМ
Концерт Канье Уэста в Петербурге не состоится, заявил Киселев
Концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T10:12+0300
2026-09-24T10:31+0300
бизнес
санкт-петербург
канье уэст
россия
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев."Концерта Канье Уэста в Питере не будет", — написал он в Telegram-канале.В то же время в российские суды подано шесть исков к организаторам концерта Уэста на общую сумму более 1,4 миллиона рублей, следует из судебных данных. Три иска зарегистрировали в Москве, ещё два — в Петербурге и один — в Воронеже.В середине августа Say Agency сообщало РИА Новости, что Канье Уэст даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта, поэтому мероприятие не может состояться на арене.
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бизнес, санкт-петербург, канье уэст, россия
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Канье Уэст, РОССИЯ
10:12 24.09.2026 (обновлено: 10:31 24.09.2026)
 
Концерт Канье Уэста в Петербурге не состоится, заявил Киселев

Киселев: концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет

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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.
"Концерта Канье Уэста в Питере не будет", — написал он в Telegram-канале.
В то же время в российские суды подано шесть исков к организаторам концерта Уэста на общую сумму более 1,4 миллиона рублей, следует из судебных данных. Три иска зарегистрировали в Москве, ещё два — в Петербурге и один — в Воронеже.
В середине августа Say Agency сообщало РИА Новости, что Канье Уэст даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта, поэтому мероприятие не может состояться на арене.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКанье УэстРОССИЯ
 
 
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