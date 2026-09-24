https://1prime.ru/20260924/ukraina-873623074.html
Расходы на зарплаты депутатам Рады в 2027 году вырастут на 48,85%
Расходы на зарплаты депутатам Рады в 2027 году вырастут на 48,85% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Расходы на зарплаты депутатам Рады в 2027 году вырастут на 48,85%
Расходы на выплату зарплаты депутатам Верховной рады Украины и их помощникам в 2027 году вырастут на 48,85% на фоне дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:32+0300
2026-09-24T09:32+0300
2026-09-24T09:32+0300
общество
украина
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d4858f4b4d2a4f0fef0d47b06f32f48.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Расходы на выплату зарплаты депутатам Верховной рады Украины и их помощникам в 2027 году вырастут на 48,85% на фоне дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов, следует из данных в проекте бюджета страны, которые проанализировало РИА Новости. На сайте Рады был опубликован проект государственного бюджета Украины на 2027 год. Документ предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. Как следует из приложения к проекту бюджета Украины, на законотворческую деятельность Рады в 2027 году планируется выделить 3,01 миллиарда гривен (более 67 миллионов долларов). Эти средства предполагается направить на выплату зарплат депутатам Украины и их помощникам. При этом в бюджете на текущий год на зарплаты парламентариям и их ассистентам была заложена сумма в 2,024 миллиарда гривен (45,1 миллиона долларов). Таким образом, траты на зарплату депутатам и их помощникам в 2027 году вырастут на 48,85% по сравнению с 2026 годом. Помимо этого, в следующем году украинскому бюджету на 11,2% дороже обойдется материально-техническое обслуживание деятельности Рады - стоимость возрастет до 1,986 миллиарда гривен (44,366 миллиона долларов). Также почти на 5% увеличатся траты на освещение деятельности Рады. Финансирование парламентского телеканала "Рада" и газеты "Голос Украины" обойдется больше, чем в 84 миллиона гривен (1,89 миллиона долларов). В целом на оплату функционирования Рады из украинского бюджета в 2027 году уйдет на 30,6% больше, чем в прошлом. Итоговая сумма, выделенная управлению делами аппарата Верховной рады, составит более 5,084 миллиарда гривен (113 миллионов долларов). На этом фоне минимальная заработная плата на Украине вырастет лишь на 10,4%: с 8647 гривен (193 доллара) в этом году до 9546 гривен (214 долларов) в следующем.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e11f231bfa84f1512707e1f193f8295d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, рада
Расходы на зарплаты депутатам Рады в 2027 году вырастут на 48,85%
Расходы на зарплаты депутатам Рады в 2027 году вырастут на 48,85%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Расходы на выплату зарплаты депутатам Верховной рады Украины и их помощникам в 2027 году вырастут на 48,85% на фоне дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов, следует из данных в проекте бюджета страны, которые проанализировало РИА Новости.
На сайте Рады
был опубликован проект государственного бюджета Украины
на 2027 год. Документ предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.
Как следует из приложения к проекту бюджета Украины, на законотворческую деятельность Рады в 2027 году планируется выделить 3,01 миллиарда гривен (более 67 миллионов долларов). Эти средства предполагается направить на выплату зарплат депутатам Украины и их помощникам.
При этом в бюджете на текущий год на зарплаты парламентариям и их ассистентам была заложена сумма в 2,024 миллиарда гривен (45,1 миллиона долларов). Таким образом, траты на зарплату депутатам и их помощникам в 2027 году вырастут на 48,85% по сравнению с 2026 годом.
Помимо этого, в следующем году украинскому бюджету на 11,2% дороже обойдется материально-техническое обслуживание деятельности Рады - стоимость возрастет до 1,986 миллиарда гривен (44,366 миллиона долларов). Также почти на 5% увеличатся траты на освещение деятельности Рады. Финансирование парламентского телеканала "Рада" и газеты "Голос Украины" обойдется больше, чем в 84 миллиона гривен (1,89 миллиона долларов).
В целом на оплату функционирования Рады из украинского бюджета в 2027 году уйдет на 30,6% больше, чем в прошлом. Итоговая сумма, выделенная управлению делами аппарата Верховной рады, составит более 5,084 миллиарда гривен (113 миллионов долларов).
На этом фоне минимальная заработная плата на Украине вырастет лишь на 10,4%: с 8647 гривен (193 доллара) в этом году до 9546 гривен (214 долларов) в следующем.