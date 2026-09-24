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Расходы на зарплаты депутатам Рады в 2027 году вырастут на 48,85%

Расходы на зарплаты депутатам Рады в 2027 году вырастут на 48,85% - 24.09.2026, ПРАЙМ

Расходы на зарплаты депутатам Рады в 2027 году вырастут на 48,85%

Расходы на выплату зарплаты депутатам Верховной рады Украины и их помощникам в 2027 году вырастут на 48,85% на фоне дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T09:32+0300

2026-09-24T09:32+0300

2026-09-24T09:32+0300

общество

украина

рада

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Расходы на выплату зарплаты депутатам Верховной рады Украины и их помощникам в 2027 году вырастут на 48,85% на фоне дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов, следует из данных в проекте бюджета страны, которые проанализировало РИА Новости. На сайте Рады был опубликован проект государственного бюджета Украины на 2027 год. Документ предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. Как следует из приложения к проекту бюджета Украины, на законотворческую деятельность Рады в 2027 году планируется выделить 3,01 миллиарда гривен (более 67 миллионов долларов). Эти средства предполагается направить на выплату зарплат депутатам Украины и их помощникам. При этом в бюджете на текущий год на зарплаты парламентариям и их ассистентам была заложена сумма в 2,024 миллиарда гривен (45,1 миллиона долларов). Таким образом, траты на зарплату депутатам и их помощникам в 2027 году вырастут на 48,85% по сравнению с 2026 годом. Помимо этого, в следующем году украинскому бюджету на 11,2% дороже обойдется материально-техническое обслуживание деятельности Рады - стоимость возрастет до 1,986 миллиарда гривен (44,366 миллиона долларов). Также почти на 5% увеличатся траты на освещение деятельности Рады. Финансирование парламентского телеканала "Рада" и газеты "Голос Украины" обойдется больше, чем в 84 миллиона гривен (1,89 миллиона долларов). В целом на оплату функционирования Рады из украинского бюджета в 2027 году уйдет на 30,6% больше, чем в прошлом. Итоговая сумма, выделенная управлению делами аппарата Верховной рады, составит более 5,084 миллиарда гривен (113 миллионов долларов). На этом фоне минимальная заработная плата на Украине вырастет лишь на 10,4%: с 8647 гривен (193 доллара) в этом году до 9546 гривен (214 долларов) в следующем.

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общество , украина, рада