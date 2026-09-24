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ЕС одобрил перевод Украине транша на три миллиардов евро

ЕС одобрил перевод Украине транша на три миллиардов евро - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЕС одобрил перевод Украине транша на три миллиардов евро

Совет ЕС одобрил перевод Украине очередного транша финансовой поддержки в размере почти трех миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility, говорится в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:02+0300

2026-09-24T14:02+0300

2026-09-24T14:02+0300

финансы

мировая экономика

украина

ес

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БРЮССЕЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. Совет ЕС одобрил перевод Украине очередного транша финансовой поддержки в размере почти трех миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility, говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета. "Украина вскоре получит почти три миллиарда евро после одобрения Советом восьмой регулярной выплаты в рамках программы ЕС Ukraine Facility", - говорится в документе. В Совете уточнили, что почти 800 миллионов евро из этой суммы впервые будут предоставлены в рамках согласованного ЕС кредита Украине на 90 миллиардов евро. Выплата была одобрена после выполнения Киевом десяти предусмотренных планом показателей. Всего Украина выполнила 84 из 95 показателей, которые должна была реализовать к настоящему времени, или около 88%. После перечисления нового транша общий объем средств, полученных Украиной по программе Ukraine Facility с середины 2024 года, превысит 32 миллиарда евро. Программа предусматривает более 50 миллиардов евро в виде кредитов и грантов до конца 2027 года.

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финансы, мировая экономика, украина, ес