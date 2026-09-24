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ЕС одобрил перевод Украине транша на три миллиардов евро
ЕС одобрил перевод Украине транша на три миллиардов евро - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЕС одобрил перевод Украине транша на три миллиардов евро
Совет ЕС одобрил перевод Украине очередного транша финансовой поддержки в размере почти трех миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility, говорится в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:02+0300
2026-09-24T14:02+0300
2026-09-24T14:02+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. Совет ЕС одобрил перевод Украине очередного транша финансовой поддержки в размере почти трех миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility, говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета. "Украина вскоре получит почти три миллиарда евро после одобрения Советом восьмой регулярной выплаты в рамках программы ЕС Ukraine Facility", - говорится в документе. В Совете уточнили, что почти 800 миллионов евро из этой суммы впервые будут предоставлены в рамках согласованного ЕС кредита Украине на 90 миллиардов евро. Выплата была одобрена после выполнения Киевом десяти предусмотренных планом показателей. Всего Украина выполнила 84 из 95 показателей, которые должна была реализовать к настоящему времени, или около 88%. После перечисления нового транша общий объем средств, полученных Украиной по программе Ukraine Facility с середины 2024 года, превысит 32 миллиарда евро. Программа предусматривает более 50 миллиардов евро в виде кредитов и грантов до конца 2027 года.
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финансы, мировая экономика, украина, ес
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС
ЕС одобрил перевод Украине транша на три миллиардов евро
Совет ЕС одобрил перевод Украине транша макрофинансовой поддержки на три миллиардов евро
БРЮССЕЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. Совет ЕС одобрил перевод Украине очередного транша финансовой поддержки в размере почти трех миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility, говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета.
"Украина вскоре получит почти три миллиарда евро после одобрения Советом восьмой регулярной выплаты в рамках программы ЕС Ukraine Facility", - говорится в документе.
В Совете уточнили, что почти 800 миллионов евро из этой суммы впервые будут предоставлены в рамках согласованного ЕС кредита Украине на 90 миллиардов евро.
Выплата была одобрена после выполнения Киевом десяти предусмотренных планом показателей. Всего Украина выполнила 84 из 95 показателей, которые должна была реализовать к настоящему времени, или около 88%.
После перечисления нового транша общий объем средств, полученных Украиной по программе Ukraine Facility с середины 2024 года, превысит 32 миллиарда евро. Программа предусматривает более 50 миллиардов евро в виде кредитов и грантов до конца 2027 года.