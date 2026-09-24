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На Украине остановили выплаты городам на подготовку к зиме, заявила депутат - 24.09.2026, ПРАЙМ
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На Украине остановили выплаты городам на подготовку к зиме, заявила депутат
На Украине остановили выплаты городам на подготовку к зиме, заявила депутат - 24.09.2026, ПРАЙМ
На Украине остановили выплаты городам на подготовку к зиме, заявила депутат
Украинское правительство приостановило выплаты муниципалитетам на подготовку к отопительному сезону и восстановление критически важной инфраструктуры из-за... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:17+0300
2026-09-24T14:17+0300
общество
украина
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Украинское правительство приостановило выплаты муниципалитетам на подготовку к отопительному сезону и восстановление критически важной инфраструктуры из-за нехватки средств, заявила советник председателя Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, депутат Верховной рады Оксана Продан. "Представители муниципалитетов сообщают о приостановке правительством выплат, предусмотренных для… подготовки к отопительному сезону…, восстановления критически важной инфраструктуры", - заявила Продан в интервью украинскому изданию "Апостроф". По ее словам, в связи с этим возникают вопросы относительно законности таких действий и возможности общин готовиться к отопительному сезону без необходимого финансирования. Депутат подчеркнула, что украинское правительство не может самостоятельно приостанавливать выплаты, предусмотренные государственным бюджетом, для этого необходимо решение Верховной Рады. По информации Продан, украинское правительство задолжало 85 миллиардов гривен (1,89 миллиарда долларов) теплоснабжающим предприятиям. Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа 17 сентября сообщила, что минфин Украины отложил часть расходов, в частности, на защиту объектов энергетики и строительство укрытий из-за нехватки денег на декабрь. Украинский премьер Сергей Корецкий заявил 14 сентября, что ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что в стране могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. В начале сентября Марченко заявил, что Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года, которая может привести к сокращению невоенных расходов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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общество , украина
Общество , УКРАИНА
14:17 24.09.2026
 
На Украине остановили выплаты городам на подготовку к зиме, заявила депутат

Продан: Украина остановили выплаты городам на подготовку к зиме из-за нехватки денег

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежные купюры Украины
Денежные купюры Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Украинское правительство приостановило выплаты муниципалитетам на подготовку к отопительному сезону и восстановление критически важной инфраструктуры из-за нехватки средств, заявила советник председателя Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, депутат Верховной рады Оксана Продан.
"Представители муниципалитетов сообщают о приостановке правительством выплат, предусмотренных для… подготовки к отопительному сезону…, восстановления критически важной инфраструктуры", - заявила Продан в интервью украинскому изданию "Апостроф".
По ее словам, в связи с этим возникают вопросы относительно законности таких действий и возможности общин готовиться к отопительному сезону без необходимого финансирования. Депутат подчеркнула, что украинское правительство не может самостоятельно приостанавливать выплаты, предусмотренные государственным бюджетом, для этого необходимо решение Верховной Рады. По информации Продан, украинское правительство задолжало 85 миллиардов гривен (1,89 миллиарда долларов) теплоснабжающим предприятиям.
Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа 17 сентября сообщила, что минфин Украины отложил часть расходов, в частности, на защиту объектов энергетики и строительство укрытий из-за нехватки денег на декабрь.
Украинский премьер Сергей Корецкий заявил 14 сентября, что ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки.
Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что в стране могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. В начале сентября Марченко заявил, что Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года, которая может привести к сокращению невоенных расходов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
 
ОбществоУКРАИНА
 
 
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