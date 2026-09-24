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Экономист Кущ: Украине не хватит ресурсов на длительный конфликт

Экономист Кущ: Украине не хватит ресурсов на длительный конфликт - 24.09.2026, ПРАЙМ

Экономист Кущ: Украине не хватит ресурсов на длительный конфликт

Конфликт на Украине приближается к завершению, но не из-за военного прорыва или дипломатического успеха. Причина в том, что у Киева заканчиваются средства для... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:37+0300

2026-09-24T17:37+0300

2026-09-24T17:37+0300

мировая экономика

украина

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Конфликт на Украине приближается к завершению, но не из-за военного прорыва или дипломатического успеха. Причина в том, что у Киева заканчиваются средства для продолжения боевых действий. Об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ на YouTube-канале политолога Юрия Романенко, пишет ИноСМИ со ссылкой на Berliner Zeitung.По словам Куща, внешняя финансовая поддержка сократилась примерно в три раза. Если раньше Киев ежегодно получал от 40 до 50 миллиардов долларов, то теперь речь идет о 30 миллиардах за два года, то есть около 15 миллиардов в год. Именно отсюда возникает бюджетный дефицит в 27 миллиардов долларов, о котором недавно объявило украинское правительство. Экономист отмечает, что этот дефицит можно было предвидеть еще в начале 2026 года. На следующий год он прогнозирует разрыв примерно такого же масштаба, а в совокупности — около 50 миллиардов долларов."Это можно заметить при более внимательном рассмотрении, — заявил Кущ. — Видно, что системный ущерб накапливается. Об этом свидетельствует целый ряд факторов, в том числе экономических и внешнеполитических". По его словам, истощение выходит далеко за рамки госбюджета: "Очевидно, что ресурсы, необходимые для ведения боевых действий, на исходе. Речь идет не только о финансовых средствах. Это касается также запаса прочности инфраструктуры, демографического и даже психологического потенциала".Кущ считает, что киевское руководство осознает свое положение. Рано или поздно правительство Зеленского начнет искать пути прекращения конфликта. "Они должны понять: либо они начнут предпринимать определенные шаги, направленные на поиск решений для завершения конфликта, либо все, в том числе и политическая элита, могут просто оказаться под обломками системы", — предупреждает экономист. По его мнению, промедление лишь усугубит ситуацию и сузит пространство для маневра.Экономическая ситуация на Украине также остается напряженной. "В экономике в любой момент может начаться рецессия, то есть спад, который продлится более двух кварталов подряд, — отметил Кущ. — Как мы видим, объем иностранной помощи сокращается. Это сложный комплекс факторов, которые складываются в общую картину". Он подчеркнул, что речь идет не о разовом сбое, а о системной тенденции, которая накапливалась месяцами.Ранее экономист уже заявлял, что в четвертом квартале, то есть с октября, средства в государственном бюджете Украины иссякнут. Для российской стороны такой голос с Украины — долгожданный сигнал, подтверждающий версию Москвы о том, что у Киева уже нет сил, а время играет на руку России. Впрочем, диагноз Куща — это в первую очередь экономический прогноз, а не политический. Он не называет конкретной даты окончания боевых действий, а вопрос о том, как мог бы выглядеть возможный выход из конфликта и на каких условиях он мог бы состояться, остается открытым. Его аргументация сводится к простому расчету: государство, у которого одновременно заканчиваются деньги, людские ресурсы и силы, не сможет долго вести войну на истощение, какой бы ни была политическая воля.

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мировая экономика, украина, киев, москва