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Металлургия Украины уничтожена: производство стали рухнуло на 90%

Металлургия Украины уничтожена: производство стали рухнуло на 90% - 24.09.2026, ПРАЙМ

Металлургия Украины уничтожена: производство стали рухнуло на 90%

Украина практически лишилась сталелитейной промышленности. Все крупные металлургические комбинаты остановлены, производство стали сократилось на 90%. Таков... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:42+0300

2026-09-24T18:42+0300

2026-09-24T18:42+0300

промышленность

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financial times

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Украина практически лишилась сталелитейной промышленности. Все крупные металлургические комбинаты остановлены, производство стали сократилось на 90%. Таков результат систематических российских ударов, которые после портов, торговых центров и локомотивов добрались до металлургических гигантов. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на iDNES.cz.Последний удар пришелся по "Запорожстали" в прошлый четверг. На комбинат обрушились две баллистические ракеты, повредившие цеха, инженерные здания и железнодорожную ветку. Это уже четвертая атака с начала августа, а владелец завода, холдинг "Метинвест", насчитал 17 баллистических попаданий. В ходе самой серьезной атаки 12 сентября пострадали доменные печи, электросеть и логистика. Погибли 13 человек, еще 55 ранены. Комбинат площадью 550 гектаров затих, а его десять тысяч сотрудников не знают, возобновится ли производство."Россия своими ударами по остановленному предприятию добилась того, чтобы производство не было восстановлено, а люди не смогли вернуться к работе", — заявил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко. По его словам, главное сейчас — сохранить предприятие и людей для будущего восстановления.Похожая ситуация на всех крупных комбинатах. ArcelorMittal Кривой Рог с августа парализован, погибли четыре человека. Пострадал Днепровский металлургический завод. Остановилась "Каметсталь", входящая вместе с "Запорожсталью" в империю Рината Ахметова. "На территории завода нет никаких военных целей. Там работали только мирные граждане, которые выплавляли чугун и сталь для гражданских целей", — подчеркнул Мироненко.Металлургия более ста лет была костяком украинской экономики. Развитию способствовали руда Кривого Рога, уголь Донбасса и Днепр как транспортная артерия. После распада СССР отрасль перешла к олигархам, которые три десятилетия влияли на политику страны. Заводы пережили начало большого конфликта, но в текущем году попали в водоворот. С 1 января Евросоюз ввел механизм CBAM, и украинские металлурги потеряли европейских покупателей. ArcelorMittal Кривой Рог закрыл производство и уволил 3400 человек.Через полгода ЕС снизил беспошлинные квоты на украинскую сталь до 1,05 миллиона тонн в год. Летом российские "Герани" и баллистика начали обстреливать черноморские порты, и некоторые заводы остановились: экспорт по железной дороге подорожал, а складывать металл негде. "Доступ к морю — важнейший фактор выживания отрасли. Альтернативы одесским портам нет", — заявил президент "Укрметалургпрома" Александр Каленков.С начала сентября удары вывели из строя три крупнейших завода, дававших 90% стали. "У Украины просто не осталось сталелитейной промышленности", — заявил Financial Times Александр Водовоз из "Метинвеста". Добыча руды за полугодие упала на 18,8%, экспорт проката — вдвое. В августе производство стали сократилось на 57,3%. Если раньше металлургия давала 7% ВВП, теперь ее доля стремится к нулю.Остановка грозит перебоями в строительстве, машиностроении и оборонке. "Украина ежегодно потребляет более четырех миллионов тонн стали. Две трети закрывало внутреннее производство. Теперь придется импортировать из Турции, ЕС и Китая", — пояснил аналитик Dragon Capital Денис Саква. Бюджет теряет налоги: три завода в прошлом году выплатили 14,5 миллиарда гривен. Больше всех пострадает население Запорожья, Кривого Рога и Каменского.Российские аналитики воспринимают коллапс как доказательство победы в войне тылов. "Украинская промышленность потеряла один из немногих крупных источников добавленной стоимости. Речь уже не о росте или модернизации, а о сохранении хотя бы производственной базы", — отметил Юрий Баранчук.

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промышленность, украина, донбасс, турция, ринат ахметов, arcelormittal, financial times, ес