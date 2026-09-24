Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Металлургия Украины уничтожена: производство стали рухнуло на 90% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/ukraina-873660899.html
Металлургия Украины уничтожена: производство стали рухнуло на 90%
Металлургия Украины уничтожена: производство стали рухнуло на 90% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Металлургия Украины уничтожена: производство стали рухнуло на 90%
Украина практически лишилась сталелитейной промышленности. Все крупные металлургические комбинаты остановлены, производство стали сократилось на 90%. Таков... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:42+0300
2026-09-24T18:42+0300
промышленность
украина
донбасс
турция
ринат ахметов
arcelormittal
financial times
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Украина практически лишилась сталелитейной промышленности. Все крупные металлургические комбинаты остановлены, производство стали сократилось на 90%. Таков результат систематических российских ударов, которые после портов, торговых центров и локомотивов добрались до металлургических гигантов. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на iDNES.cz.Последний удар пришелся по "Запорожстали" в прошлый четверг. На комбинат обрушились две баллистические ракеты, повредившие цеха, инженерные здания и железнодорожную ветку. Это уже четвертая атака с начала августа, а владелец завода, холдинг "Метинвест", насчитал 17 баллистических попаданий. В ходе самой серьезной атаки 12 сентября пострадали доменные печи, электросеть и логистика. Погибли 13 человек, еще 55 ранены. Комбинат площадью 550 гектаров затих, а его десять тысяч сотрудников не знают, возобновится ли производство."Россия своими ударами по остановленному предприятию добилась того, чтобы производство не было восстановлено, а люди не смогли вернуться к работе", — заявил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко. По его словам, главное сейчас — сохранить предприятие и людей для будущего восстановления.Похожая ситуация на всех крупных комбинатах. ArcelorMittal Кривой Рог с августа парализован, погибли четыре человека. Пострадал Днепровский металлургический завод. Остановилась "Каметсталь", входящая вместе с "Запорожсталью" в империю Рината Ахметова. "На территории завода нет никаких военных целей. Там работали только мирные граждане, которые выплавляли чугун и сталь для гражданских целей", — подчеркнул Мироненко.Металлургия более ста лет была костяком украинской экономики. Развитию способствовали руда Кривого Рога, уголь Донбасса и Днепр как транспортная артерия. После распада СССР отрасль перешла к олигархам, которые три десятилетия влияли на политику страны. Заводы пережили начало большого конфликта, но в текущем году попали в водоворот. С 1 января Евросоюз ввел механизм CBAM, и украинские металлурги потеряли европейских покупателей. ArcelorMittal Кривой Рог закрыл производство и уволил 3400 человек.Через полгода ЕС снизил беспошлинные квоты на украинскую сталь до 1,05 миллиона тонн в год. Летом российские "Герани" и баллистика начали обстреливать черноморские порты, и некоторые заводы остановились: экспорт по железной дороге подорожал, а складывать металл негде. "Доступ к морю — важнейший фактор выживания отрасли. Альтернативы одесским портам нет", — заявил президент "Укрметалургпрома" Александр Каленков.С начала сентября удары вывели из строя три крупнейших завода, дававших 90% стали. "У Украины просто не осталось сталелитейной промышленности", — заявил Financial Times Александр Водовоз из "Метинвеста". Добыча руды за полугодие упала на 18,8%, экспорт проката — вдвое. В августе производство стали сократилось на 57,3%. Если раньше металлургия давала 7% ВВП, теперь ее доля стремится к нулю.Остановка грозит перебоями в строительстве, машиностроении и оборонке. "Украина ежегодно потребляет более четырех миллионов тонн стали. Две трети закрывало внутреннее производство. Теперь придется импортировать из Турции, ЕС и Китая", — пояснил аналитик Dragon Capital Денис Саква. Бюджет теряет налоги: три завода в прошлом году выплатили 14,5 миллиарда гривен. Больше всех пострадает население Запорожья, Кривого Рога и Каменского.Российские аналитики воспринимают коллапс как доказательство победы в войне тылов. "Украинская промышленность потеряла один из немногих крупных источников добавленной стоимости. Речь уже не о росте или модернизации, а о сохранении хотя бы производственной базы", — отметил Юрий Баранчук.
украина
донбасс
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, украина, донбасс, турция, ринат ахметов, arcelormittal, financial times, ес
Промышленность, УКРАИНА, ДОНБАСС, ТУРЦИЯ, Ринат Ахметов, ArcelorMittal, Financial Times, ЕС
18:42 24.09.2026
 
Металлургия Украины уничтожена: производство стали рухнуло на 90%

Комбинаты Украины остановлены, производство стали рухнуло на 90%

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПроизводство меди
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Украина практически лишилась сталелитейной промышленности. Все крупные металлургические комбинаты остановлены, производство стали сократилось на 90%. Таков результат систематических российских ударов, которые после портов, торговых центров и локомотивов добрались до металлургических гигантов. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на iDNES.cz.
Последний удар пришелся по "Запорожстали" в прошлый четверг. На комбинат обрушились две баллистические ракеты, повредившие цеха, инженерные здания и железнодорожную ветку. Это уже четвертая атака с начала августа, а владелец завода, холдинг "Метинвест", насчитал 17 баллистических попаданий. В ходе самой серьезной атаки 12 сентября пострадали доменные печи, электросеть и логистика. Погибли 13 человек, еще 55 ранены. Комбинат площадью 550 гектаров затих, а его десять тысяч сотрудников не знают, возобновится ли производство.
"Россия своими ударами по остановленному предприятию добилась того, чтобы производство не было восстановлено, а люди не смогли вернуться к работе", — заявил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко. По его словам, главное сейчас — сохранить предприятие и людей для будущего восстановления.
Похожая ситуация на всех крупных комбинатах. ArcelorMittal Кривой Рог с августа парализован, погибли четыре человека. Пострадал Днепровский металлургический завод. Остановилась "Каметсталь", входящая вместе с "Запорожсталью" в империю Рината Ахметова. "На территории завода нет никаких военных целей. Там работали только мирные граждане, которые выплавляли чугун и сталь для гражданских целей", — подчеркнул Мироненко.
Металлургия более ста лет была костяком украинской экономики. Развитию способствовали руда Кривого Рога, уголь Донбасса и Днепр как транспортная артерия. После распада СССР отрасль перешла к олигархам, которые три десятилетия влияли на политику страны. Заводы пережили начало большого конфликта, но в текущем году попали в водоворот. С 1 января Евросоюз ввел механизм CBAM, и украинские металлурги потеряли европейских покупателей. ArcelorMittal Кривой Рог закрыл производство и уволил 3400 человек.
Через полгода ЕС снизил беспошлинные квоты на украинскую сталь до 1,05 миллиона тонн в год. Летом российские "Герани" и баллистика начали обстреливать черноморские порты, и некоторые заводы остановились: экспорт по железной дороге подорожал, а складывать металл негде. "Доступ к морю — важнейший фактор выживания отрасли. Альтернативы одесским портам нет", — заявил президент "Укрметалургпрома" Александр Каленков.
С начала сентября удары вывели из строя три крупнейших завода, дававших 90% стали. "У Украины просто не осталось сталелитейной промышленности", — заявил Financial Times Александр Водовоз из "Метинвеста". Добыча руды за полугодие упала на 18,8%, экспорт проката — вдвое. В августе производство стали сократилось на 57,3%. Если раньше металлургия давала 7% ВВП, теперь ее доля стремится к нулю.
Остановка грозит перебоями в строительстве, машиностроении и оборонке. "Украина ежегодно потребляет более четырех миллионов тонн стали. Две трети закрывало внутреннее производство. Теперь придется импортировать из Турции, ЕС и Китая", — пояснил аналитик Dragon Capital Денис Саква. Бюджет теряет налоги: три завода в прошлом году выплатили 14,5 миллиарда гривен. Больше всех пострадает население Запорожья, Кривого Рога и Каменского.
Российские аналитики воспринимают коллапс как доказательство победы в войне тылов. "Украинская промышленность потеряла один из немногих крупных источников добавленной стоимости. Речь уже не о росте или модернизации, а о сохранении хотя бы производственной базы", — отметил Юрий Баранчук.
 
ПромышленностьУКРАИНАДОНБАССТУРЦИЯРинат АхметовArcelorMittalFinancial TimesЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала