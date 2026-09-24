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Управляющий Ананьева попросил выплатить ему 195 миллионов рублей

Управляющий Ананьева попросил выплатить ему 195 миллионов рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

Управляющий Ананьева попросил выплатить ему 195 миллионов рублей

Финансовый управляющий бывшего председателя правления банка ПСБ и одного из его экс-бенефициаров Дмитрия Ананьева Евгений Веснин просит арбитражный суд Москвы... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:52+0300

2026-09-24T14:52+0300

2026-09-24T14:57+0300

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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Финансовый управляющий бывшего председателя правления банка ПСБ и одного из его экс-бенефициаров Дмитрия Ананьева Евгений Веснин просит арбитражный суд Москвы выплатить ему более 195 миллионов рублей вознаграждения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель Веснина в суде, эта сумма составляет 7% от суммы денежных средств поступивших в конкурсную массу Ананьева в ходе процедуры реализации имущества. Он упомянул, в частности, о продаже земельных участков в Подмосковье и исторического особняка в Москве, а также о поступлении денег в результате оспаривания сделок. По закону вознаграждение финансовому управляющему состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Фиксированная часть составляет, как правило, 25 тысяч рублей единовременно за процедуру. Сумма процентов зависит от размера удовлетворенных требований кредиторов и составляет от 3% до 7% этих требований. Представитель должника возражал против удовлетворения заявления Веснина, так как, по его словам, за время процедуры банкротства было несколько финансовых управляющих, и "мероприятия по наполнению конкурсной массы" инициировали и они, и кредиторы, а не только Веснин. Суд объявил недельный перерыв в слушаниях. Арбитражный суд Москвы признал Ананьева банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества. ПСБ (ранее - Промсвязьбанк) – основной кредитор экс-банкира. Ананьев в сентябре 2019 года был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате. По версии следствия, он и его брат Алексей Ананьев в составе организованной группы растратили принадлежащие банку деньги в пользу своей компании Promsvyaz Capital B.V., через которую они контролировали ПСБ.

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