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Управляющий Ананьева попросил выплатить ему 195 миллионов рублей
Управляющий Ананьева попросил выплатить ему 195 миллионов рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
Управляющий Ананьева попросил выплатить ему 195 миллионов рублей
Финансовый управляющий бывшего председателя правления банка ПСБ и одного из его экс-бенефициаров Дмитрия Ананьева Евгений Веснин просит арбитражный суд Москвы... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:52+0300
2026-09-24T14:52+0300
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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Финансовый управляющий бывшего председателя правления банка ПСБ и одного из его экс-бенефициаров Дмитрия Ананьева Евгений Веснин просит арбитражный суд Москвы выплатить ему более 195 миллионов рублей вознаграждения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель Веснина в суде, эта сумма составляет 7% от суммы денежных средств поступивших в конкурсную массу Ананьева в ходе процедуры реализации имущества. Он упомянул, в частности, о продаже земельных участков в Подмосковье и исторического особняка в Москве, а также о поступлении денег в результате оспаривания сделок. По закону вознаграждение финансовому управляющему состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Фиксированная часть составляет, как правило, 25 тысяч рублей единовременно за процедуру. Сумма процентов зависит от размера удовлетворенных требований кредиторов и составляет от 3% до 7% этих требований. Представитель должника возражал против удовлетворения заявления Веснина, так как, по его словам, за время процедуры банкротства было несколько финансовых управляющих, и "мероприятия по наполнению конкурсной массы" инициировали и они, и кредиторы, а не только Веснин. Суд объявил недельный перерыв в слушаниях. Арбитражный суд Москвы признал Ананьева банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества. ПСБ (ранее - Промсвязьбанк) – основной кредитор экс-банкира. Ананьев в сентябре 2019 года был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате. По версии следствия, он и его брат Алексей Ананьев в составе организованной группы растратили принадлежащие банку деньги в пользу своей компании Promsvyaz Capital B.V., через которую они контролировали ПСБ.
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финансы, банки, москва, московская область, подмосковье, дмитрий ананьев, алексей ананьев, псб, промсвязьбанк
Финансы, Банки, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Дмитрий Ананьев, Алексей Ананьев, ПСБ, Промсвязьбанк
Управляющий Ананьева попросил выплатить ему 195 миллионов рублей
Управляющий экс-бенефициара ПСБ Дмитрия Ананьева просит суд выплатить 195 миллионов рублей
МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Финансовый управляющий бывшего председателя правления банка ПСБ и одного из его экс-бенефициаров Дмитрия Ананьева Евгений Веснин просит арбитражный суд Москвы выплатить ему более 195 миллионов рублей вознаграждения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель Веснина в суде, эта сумма составляет 7% от суммы денежных средств поступивших в конкурсную массу Ананьева в ходе процедуры реализации имущества. Он упомянул, в частности, о продаже земельных участков в Подмосковье и исторического особняка в Москве, а также о поступлении денег в результате оспаривания сделок.
По закону вознаграждение финансовому управляющему состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Фиксированная часть составляет, как правило, 25 тысяч рублей единовременно за процедуру. Сумма процентов зависит от размера удовлетворенных требований кредиторов и составляет от 3% до 7% этих требований.
Представитель должника возражал против удовлетворения заявления Веснина, так как, по его словам, за время процедуры банкротства было несколько финансовых управляющих, и "мероприятия по наполнению конкурсной массы" инициировали и они, и кредиторы, а не только Веснин.
Суд объявил недельный перерыв в слушаниях.
Арбитражный суд Москвы признал Ананьева банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества. ПСБ (ранее - Промсвязьбанк) – основной кредитор экс-банкира.
Ананьев в сентябре 2019 года был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате. По версии следствия, он и его брат Алексей Ананьев в составе организованной группы растратили принадлежащие банку деньги в пользу своей компании Promsvyaz Capital B.V., через которую они контролировали ПСБ.