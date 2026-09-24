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Урожай кофе в Бразилии в 2026 году достигнет исторического максимума
Урожай кофе в Бразилии в 2026 году достигнет исторического максимума - 24.09.2026, ПРАЙМ
Урожай кофе в Бразилии в 2026 году достигнет исторического максимума
Урожай кофе в Бразилии в 2026 году достигнет нового исторического максимума в 67,6 миллиона мешков по 60 килограммов (около 4,6 миллиона тонн), сообщает... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:29+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Урожай кофе в Бразилии в 2026 году достигнет нового исторического максимума в 67,6 миллиона мешков по 60 килограммов (около 4,6 миллиона тонн), сообщает национальное сельскохозяйственное агентство Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
По отношению к 2025 году показатель вырос почти на 20%.
"Прогнозируемый результат производства кофе в этом году обусловлен как повышением средней урожайности, так и увеличением площадей посевов, и является самым высоким за всю историю наблюдений", - отмечает Conab.
Согласно ожиданиям, урожай арабики, на которую приходится около 70% всего производства, в текущем году составит 48,2 миллиона мешков (2,9 миллиона тонн), что на 35% выше уровня 2025 года. При этом показатель по сорту робуста, как прогнозируется, снизится на 6,6% к предыдущему году - до 19,4 миллиона мешков (1,2 миллиона тонн).
Ведомство также отмечает, что экспорт кофе в августе достиг рекордного уровня для этого периода, составив 3,8 миллиона мешков (228 тысяч тонн). Таким образом, показатель вырос на 26% к июлю и на 43% к августу 2025 году.
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бизнес, мировая экономика, бразилия
Бизнес, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ
Урожай кофе в Бразилии в 2026 году достигнет исторического максимума
Conab: урожай кофе в Бразилии в 2026 году достигнет нового исторического максимума
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Урожай кофе в Бразилии в 2026 году достигнет нового исторического максимума в 67,6 миллиона мешков по 60 килограммов (около 4,6 миллиона тонн), сообщает национальное сельскохозяйственное агентство Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
По отношению к 2025 году показатель вырос почти на 20%.
"Прогнозируемый результат производства кофе в этом году обусловлен как повышением средней урожайности, так и увеличением площадей посевов, и является самым высоким за всю историю наблюдений", - отмечает Conab.
Согласно ожиданиям, урожай арабики, на которую приходится около 70% всего производства, в текущем году составит 48,2 миллиона мешков (2,9 миллиона тонн), что на 35% выше уровня 2025 года. При этом показатель по сорту робуста, как прогнозируется, снизится на 6,6% к предыдущему году - до 19,4 миллиона мешков (1,2 миллиона тонн).
Ведомство также отмечает, что экспорт кофе в августе достиг рекордного уровня для этого периода, составив 3,8 миллиона мешков (228 тысяч тонн). Таким образом, показатель вырос на 26% к июлю и на 43% к августу 2025 году.