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ВЭБ.РФ учитывает соответствие компании повестке ESG, заявил Шувалов

ВЭБ.РФ учитывает соответствие компании повестке ESG, заявил Шувалов - 24.09.2026, ПРАЙМ

ВЭБ.РФ учитывает соответствие компании повестке ESG, заявил Шувалов

ВЭБ.РФ при принятии решений о представлении кредитов в рамках Фабрики проектного финансирования учитывает не только бюджетный эффект, но и соответствие компании | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T15:41+0300

2026-09-24T15:41+0300

2026-09-24T15:41+0300

финансы

россия

игорь шувалов

вэб

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КАЗАНЬ, 24 сен - ПРАЙМ. ВЭБ.РФ при принятии решений о представлении кредитов в рамках Фабрики проектного финансирования учитывает не только бюджетный эффект, но и соответствие компании повестке устойчивого развития (ESG), заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов на Казанском юридическом форуме. "По поводу того, как повестку ESG продвигать, мы даже при принятии решения по Фабрике проектного финансирования и формирования синдиката смотрим, насколько сами компании, которые запрашивают кредит, отвечают повестке устойчивого развития, насколько их социально-внутренняя политика продвинута, какие будут эффекты для субъекта и муниципалитета от реализации этого проекта, а не только бюджетный эффект", - сказал он. По словам Шувалова, ВЭБ "живет в повестке ESG на 100%". Она звучит как на национальном уровне, так и в глобальном контексте, указал глава госкорпорации. Фабрика проектного финансирования – это современный механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики. Заемщики могут получить средства на основании договоров синдицированного кредита с участием коммерческих банков и ВЭБ.РФ. При этом применяются меры господдержки, способствующие увеличению объемов кредитования конкретных проектов. Госкорпорация отбирает потенциальные проекты, участвует в структурировании финансирования и выступает кредитным управляющим в рамках синдиката ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) - концепция устойчивого развития бизнеса, которая объединяет экологическую, социальную и управленческую ответственность компании.

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финансы, россия, игорь шувалов, вэб