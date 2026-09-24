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ВЭБ.РФ: российские нейросети эффективно решают до 99% задач - 24.09.2026, ПРАЙМ
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ВЭБ.РФ: российские нейросети эффективно решают до 99% задач
ВЭБ.РФ: российские нейросети эффективно решают до 99% задач - 24.09.2026, ПРАЙМ
ВЭБ.РФ: российские нейросети эффективно решают до 99% задач
Российские фундаментальные модели искусственного интеллекта способны эффективно решать до 99% задач в креативной индустрии и промышленности, а также помогать... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T19:41+0300
2026-09-24T19:41+0300
технологии
россия
бизнес
красноярск
вэб
сколково
сколтех
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КРАСНОЯРСК, 24 сен – ПРАЙМ. Российские фундаментальные модели искусственного интеллекта способны эффективно решать до 99% задач в креативной индустрии и промышленности, а также помогать предпринимателям в оптимизации бизнес-процессов, сообщил главный управляющий партнер ВЭБ.РФ Александр Павлов на "Российской креативной неделе". "Для развития предпринимательской инициативы и достижения технологического лидерства важно быть активными пользователями безопасных, доверенных сред. В первую очередь, это российские большие фундаментальные модели, которые быстро и качественно решают до 99% задач как для креативной индустрии, так и для отраслей промышленности", – подчеркнул Павлов. По его словам, отечественные нейросети уже сейчас позволяют предпринимателям выстраивать полноценные бизнес-процессы и выступают надежным помощником для быстрой упаковки продукта и его вывода на рынок. Павлов также отметил, что искусственный интеллект наиболее эффективен в секторах, уже прошедших цифровую трансформацию, – финансовой сфере, телекоммуникациях и креативных индустриях. Он добавил, что ВЭБ.РФ в рамках своей стратегии ставит одной из приоритетных задач технологическое лидерство страны. На базе институтов развития группы, включая "Сколково", Сколтех, РФРИТ, ФСИ, ФТР, ФРП и "Просвещения", выстроена система поддержки и внедрения ИИ-технологий, а также образовательных программ для регулярного повышения компетенций руководителей и разработчиков. Форум "Российская креативная неделя – Сибирь" проходит 23–24 сентября в Красноярске. Участие принимают около тысячи человек из более чем 20 регионов страны.
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технологии, россия, бизнес, красноярск, вэб, сколково, сколтех
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Красноярск, ВЭБ, Сколково, Сколтех
19:41 24.09.2026
 
ВЭБ.РФ: российские нейросети эффективно решают до 99% задач

Эксперт Павлов: российские нейросети эффективно решают до 99% задач в креативной индустрии

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КРАСНОЯРСК, 24 сен – ПРАЙМ. Российские фундаментальные модели искусственного интеллекта способны эффективно решать до 99% задач в креативной индустрии и промышленности, а также помогать предпринимателям в оптимизации бизнес-процессов, сообщил главный управляющий партнер ВЭБ.РФ Александр Павлов на "Российской креативной неделе".
"Для развития предпринимательской инициативы и достижения технологического лидерства важно быть активными пользователями безопасных, доверенных сред. В первую очередь, это российские большие фундаментальные модели, которые быстро и качественно решают до 99% задач как для креативной индустрии, так и для отраслей промышленности", – подчеркнул Павлов.
По его словам, отечественные нейросети уже сейчас позволяют предпринимателям выстраивать полноценные бизнес-процессы и выступают надежным помощником для быстрой упаковки продукта и его вывода на рынок.
Павлов также отметил, что искусственный интеллект наиболее эффективен в секторах, уже прошедших цифровую трансформацию, – финансовой сфере, телекоммуникациях и креативных индустриях.
Он добавил, что ВЭБ.РФ в рамках своей стратегии ставит одной из приоритетных задач технологическое лидерство страны. На базе институтов развития группы, включая "Сколково", Сколтех, РФРИТ, ФСИ, ФТР, ФРП и "Просвещения", выстроена система поддержки и внедрения ИИ-технологий, а также образовательных программ для регулярного повышения компетенций руководителей и разработчиков.
Форум "Российская креативная неделя – Сибирь" проходит 23–24 сентября в Красноярске. Участие принимают около тысячи человек из более чем 20 регионов страны.
 
ТехнологииРОССИЯБизнесКрасноярскВЭБСколковоСколтех
 
 
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