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Венгрия попросила США продлить санкции на закупку энергоносителей из России
Венгрия попросила США продлить санкции на закупку энергоносителей из России - 24.09.2026, ПРАЙМ
Венгрия попросила США продлить санкции на закупку энергоносителей из России
Венгрия работает над тем, чтобы США продлили еще на год исключение из санкций для закупки энергоносителей из РФ, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T21:01+0300
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БУДАПЕШТ, 24 сен - ПРАЙМ. Венгрия работает над тем, чтобы США продлили еще на год исключение из санкций для закупки энергоносителей из РФ, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. "Венгрии предоставлено освобождение из санкций (на закупку российских энергоносителей - ред.). Как выяснилось, оно действует в течение одного года, после чего американская администрация должна ежегодно подтверждать и продлевать его. Поэтому мы работаем над тем, чтобы 21 ноября оно было продлено", - сказала Орбан в интервью агентству Index.
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россия, венгрия, сша, мид
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, США, МИД
Венгрия попросила США продлить санкции на закупку энергоносителей из России
Глава МИД Венгрии Орбан: Венгрия работает над продлением исключения из санкций США
БУДАПЕШТ, 24 сен - ПРАЙМ. Венгрия работает над тем, чтобы США продлили еще на год исключение из санкций для закупки энергоносителей из РФ, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан.
"Венгрии предоставлено освобождение из санкций (на закупку российских энергоносителей - ред.). Как выяснилось, оно действует в течение одного года, после чего американская администрация должна ежегодно подтверждать и продлевать его. Поэтому мы работаем над тем, чтобы 21 ноября оно было продлено", - сказала Орбан в интервью агентству Index.