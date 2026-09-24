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Венгрия попросила США продлить санкции на закупку энергоносителей из России - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Венгрия попросила США продлить санкции на закупку энергоносителей из России
Венгрия попросила США продлить санкции на закупку энергоносителей из России - 24.09.2026, ПРАЙМ
Венгрия попросила США продлить санкции на закупку энергоносителей из России
Венгрия работает над тем, чтобы США продлили еще на год исключение из санкций для закупки энергоносителей из РФ, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T21:01+0300
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россия
венгрия
сша
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БУДАПЕШТ, 24 сен - ПРАЙМ. Венгрия работает над тем, чтобы США продлили еще на год исключение из санкций для закупки энергоносителей из РФ, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. "Венгрии предоставлено освобождение из санкций (на закупку российских энергоносителей - ред.). Как выяснилось, оно действует в течение одного года, после чего американская администрация должна ежегодно подтверждать и продлевать его. Поэтому мы работаем над тем, чтобы 21 ноября оно было продлено", - сказала Орбан в интервью агентству Index.
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россия, венгрия, сша, мид
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, США, МИД
21:01 24.09.2026
 
Венгрия попросила США продлить санкции на закупку энергоносителей из России

Глава МИД Венгрии Орбан: Венгрия работает над продлением исключения из санкций США

CC BY 2.0 / J Dimas / Hungarian flagФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
CC BY 2.0 / J Dimas / Hungarian flag
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БУДАПЕШТ, 24 сен - ПРАЙМ. Венгрия работает над тем, чтобы США продлили еще на год исключение из санкций для закупки энергоносителей из РФ, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан.
"Венгрии предоставлено освобождение из санкций (на закупку российских энергоносителей - ред.). Как выяснилось, оно действует в течение одного года, после чего американская администрация должна ежегодно подтверждать и продлевать его. Поэтому мы работаем над тем, чтобы 21 ноября оно было продлено", - сказала Орбан в интервью агентству Index.
 
РОССИЯВЕНГРИЯСШАМИД
 
 
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