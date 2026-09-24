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Власти Нью-Йорка подали в суд на онлайн-платформу прогнозов Polymarket - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Власти Нью-Йорка подали в суд на онлайн-платформу прогнозов Polymarket
Власти Нью-Йорка подали в суд на онлайн-платформу прогнозов Polymarket - 24.09.2026, ПРАЙМ
Власти Нью-Йорка подали в суд на онлайн-платформу прогнозов Polymarket
Власти Нью-Йорка подали в суд на онлайн-платформу прогнозов Polymarket из-за якобы незаконного приема ставок, следует из заявления губернатора штата Кэти Хокул... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T19:53+0300
2026-09-24T19:53+0300
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ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Власти Нью-Йорка подали в суд на онлайн-платформу прогнозов Polymarket из-за якобы незаконного приема ставок, следует из заявления губернатора штата Кэти Хокул и генпрокурора Летиции Джеймс. "Губернатор Кэти Хокул и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сегодня объявили о подаче иска против компании QCX LLC, работающей под брендом Polymarket, за незаконную организацию азартных игр в Нью-Йорке через свою платформу рынков прогнозов", - говорится в заявлении В иске сказано, что Polymarket через свою платформу прогнозных рынков незаконно и без лицензии организовывала азартные игры в штате. В частности, платформа якобы принимает азартные ставки, хотя сама представляет свою деятельность как рынок прогнозов, чтобы избежать требований законодательства Нью-Йорка об азартных играх и связанных с ними финансовых обязательств. Хокул и Джеймс утверждают, что стоимость этого бизнеса вместе с материнскими компаниями оценивается более чем в 20 миллиардов долларов, а после запуска платформы в США годовая выручка, по данным властей, превышает 1 миллиард долларов. Власти просят суд запретить Polymarket принимать ставки в Нью-Йорке без лицензии, обязать платформу вернуть деньги клиентам и раскрыть данные о ставках, а также взыскать с нее компенсации и штрафы. В том числе они требуют штраф в 100 тысяч долларов за каждый случай незаконного предложения спортивных ставок.
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мировая экономика, нью-йорк, сша
Мировая экономика, Нью-Йорк, США
19:53 24.09.2026
 
Власти Нью-Йорка подали в суд на онлайн-платформу прогнозов Polymarket

Власти Нью-Йорка подали в суд на Polymarket из-за незаконного приема ставок

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ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Власти Нью-Йорка подали в суд на онлайн-платформу прогнозов Polymarket из-за якобы незаконного приема ставок, следует из заявления губернатора штата Кэти Хокул и генпрокурора Летиции Джеймс.
"Губернатор Кэти Хокул и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сегодня объявили о подаче иска против компании QCX LLC, работающей под брендом Polymarket, за незаконную организацию азартных игр в Нью-Йорке через свою платформу рынков прогнозов", - говорится в заявлении
В иске сказано, что Polymarket через свою платформу прогнозных рынков незаконно и без лицензии организовывала азартные игры в штате. В частности, платформа якобы принимает азартные ставки, хотя сама представляет свою деятельность как рынок прогнозов, чтобы избежать требований законодательства Нью-Йорка об азартных играх и связанных с ними финансовых обязательств.
Хокул и Джеймс утверждают, что стоимость этого бизнеса вместе с материнскими компаниями оценивается более чем в 20 миллиардов долларов, а после запуска платформы в США годовая выручка, по данным властей, превышает 1 миллиард долларов.
Власти просят суд запретить Polymarket принимать ставки в Нью-Йорке без лицензии, обязать платформу вернуть деньги клиентам и раскрыть данные о ставках, а также взыскать с нее компенсации и штрафы. В том числе они требуют штраф в 100 тысяч долларов за каждый случай незаконного предложения спортивных ставок.
 
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