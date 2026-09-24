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Один рейс ушел на запасной аэродром из "Внуково" из-за сильного ветра

Один рейс ушел на запасной аэродром из "Внуково" из-за сильного ветра - 24.09.2026, ПРАЙМ

Один рейс ушел на запасной аэродром из "Внуково" из-за сильного ветра

Один рейс, следовавший во "Внуково", ушел на запасной аэродром в "Домодедово" на фоне сильных порывов ветра, сообщила воздушная гавань. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:21+0300

2026-09-24T17:21+0300

2026-09-24T17:24+0300

бизнес

аэропорт внуково

аэропорт домодедово

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Один рейс, следовавший во "Внуково", ушел на запасной аэродром в "Домодедово" на фоне сильных порывов ветра, сообщила воздушная гавань. "Один борт по решению командира воздушного судна ушел на запасной аэродром и сел в "Домодедово", где пассажиры были высажены. Самолет уже прибыл во "Внуково", его готовят к выполнению следующего рейса", - говорится в сообщении. Еще один самолет, летевший во "Внуково", при заходе на посадку ушел на второй круг, после чего благополучно приземлился, сообщили в воздушной гавани. "Сильные порывы ветра на текущий момент не оказали значительного влияния на работу международного аэропорта "Внуково"… Предупреждение по аэродрому о ветре со скоростью 17 метров в секунду продолжает действовать. Авиагавань при этом работает штатно", - добавили в аэропорту.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэропорт внуково, аэропорт домодедово