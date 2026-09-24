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Один рейс ушел на запасной аэродром из "Внуково" из-за сильного ветра - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Один рейс ушел на запасной аэродром из "Внуково" из-за сильного ветра
Один рейс ушел на запасной аэродром из "Внуково" из-за сильного ветра - 24.09.2026, ПРАЙМ
Один рейс ушел на запасной аэродром из "Внуково" из-за сильного ветра
Один рейс, следовавший во "Внуково", ушел на запасной аэродром в "Домодедово" на фоне сильных порывов ветра, сообщила воздушная гавань. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:21+0300
2026-09-24T17:24+0300
бизнес
аэропорт внуково
аэропорт домодедово
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Один рейс, следовавший во "Внуково", ушел на запасной аэродром в "Домодедово" на фоне сильных порывов ветра, сообщила воздушная гавань. "Один борт по решению командира воздушного судна ушел на запасной аэродром и сел в "Домодедово", где пассажиры были высажены. Самолет уже прибыл во "Внуково", его готовят к выполнению следующего рейса", - говорится в сообщении. Еще один самолет, летевший во "Внуково", при заходе на посадку ушел на второй круг, после чего благополучно приземлился, сообщили в воздушной гавани. "Сильные порывы ветра на текущий момент не оказали значительного влияния на работу международного аэропорта "Внуково"… Предупреждение по аэродрому о ветре со скоростью 17 метров в секунду продолжает действовать. Авиагавань при этом работает штатно", - добавили в аэропорту.
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40
бизнес, аэропорт внуково, аэропорт домодедово
Бизнес, аэропорт Внуково, аэропорт Домодедово
17:21 24.09.2026 (обновлено: 17:24 24.09.2026)
 
Один рейс ушел на запасной аэродром из "Внуково" из-за сильного ветра

Во "Внуково" один рейс ушел на запасной аэродром из-за сильных порывов ветра

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Один рейс, следовавший во "Внуково", ушел на запасной аэродром в "Домодедово" на фоне сильных порывов ветра, сообщила воздушная гавань.
"Один борт по решению командира воздушного судна ушел на запасной аэродром и сел в "Домодедово", где пассажиры были высажены. Самолет уже прибыл во "Внуково", его готовят к выполнению следующего рейса", - говорится в сообщении.
Еще один самолет, летевший во "Внуково", при заходе на посадку ушел на второй круг, после чего благополучно приземлился, сообщили в воздушной гавани.
"Сильные порывы ветра на текущий момент не оказали значительного влияния на работу международного аэропорта "Внуково"… Предупреждение по аэродрому о ветре со скоростью 17 метров в секунду продолжает действовать. Авиагавань при этом работает штатно", - добавили в аэропорту.
 
Бизнесаэропорт Внуковоаэропорт Домодедово
 
 
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