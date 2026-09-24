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План по реализации стратегии развития ДФО подготовят до конца года

План по реализации стратегии развития ДФО подготовят до конца года - 24.09.2026, ПРАЙМ

План по реализации стратегии развития ДФО подготовят до конца года

План по реализации стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года будет подготовлен к новому году, заявил... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:42+0300

2026-09-24T13:42+0300

2026-09-24T13:50+0300

россия

дальний восток

арктика

алексей чекунков

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. План по реализации стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года будет подготовлен к новому году, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года разрабатывается по поручению президента России, документ в сентябре текущего года утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Доложили Юрию Петровичу (Трутневу, вице-премьеру РФ, полпреду президента РФ в ДФО - ред.) предложения по подходу к составлению плана. Он должен быть нацелен на конкретные цифровые показатели, заложенные в стратегии. Он будет цифровым. Мы минимизируем бумажную работу. Самое важное – он будет "прошит" со всеми регионами, со всеми отраслевыми министерствами, с бизнесом, с институтами развития. До нового года план будет сверстан", - сказал Чекунков журналистам. При разработке проекта будут опираться на успешный опыт информационной системы управления проектами, по которой реализуется поручение президента по развитию мастер-планов, отметил министр. "Управленчески это схожая задача. Наша цель – превратить работу по реализации стратегии в практикоориентированный процесс, чтобы каждый год люди видели, что конкретно мы создали в рамках исполнения этой стратегии", - сказал Чекунков. Проект плана мероприятий по реализации стратегии необходимо разработать и представить в правительство до 1 марта 2027 года.

дальний восток

арктика

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россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, михаил мишустин