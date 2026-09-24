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Представитель Дмитриева опроверг слухи о трехсторонней встрече в Нью-Йорке
Представитель Дмитриева опроверг слухи о трехсторонней встрече в Нью-Йорке - 24.09.2026, ПРАЙМ
Представитель Дмитриева опроверг слухи о трехсторонней встрече в Нью-Йорке
Никаких трехсторонних встреч РФ-США-Украина в Нью-Йорке проводиться не будет, это фейк, сообщил представитель спецпредставителя президента РФ по... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:18+0300
2026-09-24T15:18+0300
2026-09-24T15:18+0300
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нью-йорк
украина
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Никаких трехсторонних встреч РФ-США-Украина в Нью-Йорке проводиться не будет, это фейк, сообщил представитель спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. "Представитель Кирилла Дмитриева назвал фейком сообщения украинских СМИ о якобы запланированных трехсторонних переговорах с участием Украины в Нью-Йорке. Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дмитриева.
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россия, нью-йорк, украина, кирилл дмитриев, сша
РОССИЯ, Нью-Йорк, УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, США
Представитель Дмитриева опроверг слухи о трехсторонней встрече в Нью-Йорке
Представитель Дмитриева: трехсторонней встречи Россия — США — Украина в Нью-Йорке не будет