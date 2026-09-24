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Отраслевое объединение предложило снижение платежа за технологический сбор

Отраслевое объединение предложило снижение платежа за технологический сбор - 24.09.2026, ПРАЙМ

Отраслевое объединение предложило снижение платежа за технологический сбор

Консорциум "Вычислительная техника" (АНО "ВТ") готовит инициативу о снижении платежа за технологический сбор в зависимости от уровня локализации, после... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:35+0300

2026-09-24T18:35+0300

2026-09-24T18:41+0300

бизнес

россия

владимир путин

минпромторг

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Консорциум "Вычислительная техника" (АНО "ВТ") готовит инициативу о снижении платежа за технологический сбор в зависимости от уровня локализации, после проработки с отраслью планируется представить инициативу на рассмотрение в Минпромторг, заявила гендиректор АНО "ВТ" Марина Некипелова. "Сейчас нами формируется инициатива, которая позволит в зависимости от уровня локализации продукции снизить платеж за технологический сбор. По результатам проработки с отраслью представим ее на рассмотрение в Минпромторг России", - сообщила Некипелова. Она также подчеркнула, что механизм технологического сбора является инструментом системных инвестиций в развитие отечественной электронной отрасли. В конце ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего вводит технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой. Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны и для укрепления технологического суверенитета. При этом максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждый компонент или продукцию. Он начнет действовать с 1 декабря текущего года. Срок был перенесен с 1 сентября 2026 года по итогам обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин, минпромторг