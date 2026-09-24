ВТБ сохраняет планы по сотрудничеству с Wildberries в ближайший месяц
Глава ВТБ Костин: ВТБ сохранит планы по сотрудничеству с Wildberries в ближайший месяц
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. ВТБ сохраняет планы по сотрудничеству с Wildberries, завершит договоренности в ближайший месяц, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"С точки зрения наших стратегических планов по взаимодействию с Wildberries ничего не поменялось. У нас немножко сдвинулись сроки выработки конкретных документов", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
"Это связано с тем, что топ-менеджеры несколько месяцев были заняты этими пожарными действиями… но, в принципе, сейчас мы вернулись в нормальный режим. Думаю, в ближайший месяц мы завершим все договоренности, которые вырабатывались", - продолжил Костин.
ВТБ в конце мая объявил о том, что планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей. Средства, привлеченные ВТБ в рамках SPO, будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса.
Ранее, в мае, в пресс-службе Wildberries сообщали, что маркетплейс и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения.