Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ сохраняет планы по сотрудничеству с Wildberries в ближайший месяц - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/vtb--873633083.html
ВТБ сохраняет планы по сотрудничеству с Wildberries в ближайший месяц
ВТБ сохраняет планы по сотрудничеству с Wildberries в ближайший месяц - 24.09.2026, ПРАЙМ
ВТБ сохраняет планы по сотрудничеству с Wildberries в ближайший месяц
ВТБ сохраняет планы по сотрудничеству с Wildberries, завершит договоренности в ближайший месяц, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:05+0300
2026-09-24T12:05+0300
бизнес
финансы
андрей костин
втб
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873633083.jpg?1790240722
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. ВТБ сохраняет планы по сотрудничеству с Wildberries, завершит договоренности в ближайший месяц, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "С точки зрения наших стратегических планов по взаимодействию с Wildberries ничего не поменялось. У нас немножко сдвинулись сроки выработки конкретных документов", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме. "Это связано с тем, что топ-менеджеры несколько месяцев были заняты этими пожарными действиями… но, в принципе, сейчас мы вернулись в нормальный режим. Думаю, в ближайший месяц мы завершим все договоренности, которые вырабатывались", - продолжил Костин. ВТБ в конце мая объявил о том, что планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей. Средства, привлеченные ВТБ в рамках SPO, будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса. Ранее, в мае, в пресс-службе Wildberries сообщали, что маркетплейс и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, андрей костин, втб, wildberries
Бизнес, Финансы, Андрей Костин, ВТБ, Wildberries
12:05 24.09.2026
 
ВТБ сохраняет планы по сотрудничеству с Wildberries в ближайший месяц

Глава ВТБ Костин: ВТБ сохранит планы по сотрудничеству с Wildberries в ближайший месяц

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. ВТБ сохраняет планы по сотрудничеству с Wildberries, завершит договоренности в ближайший месяц, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"С точки зрения наших стратегических планов по взаимодействию с Wildberries ничего не поменялось. У нас немножко сдвинулись сроки выработки конкретных документов", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
"Это связано с тем, что топ-менеджеры несколько месяцев были заняты этими пожарными действиями… но, в принципе, сейчас мы вернулись в нормальный режим. Думаю, в ближайший месяц мы завершим все договоренности, которые вырабатывались", - продолжил Костин.
ВТБ в конце мая объявил о том, что планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей. Средства, привлеченные ВТБ в рамках SPO, будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса.
Ранее, в мае, в пресс-службе Wildberries сообщали, что маркетплейс и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения.
 
БизнесФинансыАндрей КостинВТБWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала