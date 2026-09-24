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ВТБ рассказал об улучшении условий семейной ипотеки в России

ВТБ рассказал об улучшении условий семейной ипотеки в России - 24.09.2026, ПРАЙМ

ВТБ рассказал об улучшении условий семейной ипотеки в России

Обновление условий семейной ипотеки в России закрепляет ее адресный характер, максимально выгодные условия теперь - для многодетных семей, сообщили в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T19:17+0300

2026-09-24T19:17+0300

2026-09-24T19:17+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Обновление условий семейной ипотеки в России закрепляет ее адресный характер, максимально выгодные условия теперь - для многодетных семей, сообщили в пресс-службе ВТБ. Ранее в четверг Минфин России объявил об изменении с 1 октября программы "Семейная ипотека" с дифференциацией условий выдаваемых кредитов в зависимости от числа детей и региона проживания семьи. В Минфине подчеркнули, что изменения по семейной ипотеке будут касаться только новых кредитов, выданных с 1 октября 2026 года. Ставки будут составлять от 2% до 12% в зависимости от количества детей и региона. "Обновление семейной ипотеки закрепляет ее адресный характер. Максимально выгодные условия теперь - для многодетных семей. Еще одна важная новация – это расширение лимитов, что актуально для текущего рынка новостроек, особенно в мегаполисах", - говорится в сообщении ВТБ. При этом сохраняется важная опция — единая льготная ставка 6% на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), отмечают в банке. "Для многих семей с детьми именно собственный дом, а не квартира — наиболее комфортный формат жилья. Эта мера поддерживает не только покупателей, но и строительный сектор — один из локомотивов российской экономики", - отмечают в ВТБ. Также отмечается, что подобные изменения ожидались рынком, и уровень продаж по семейной ипотеке в конце лета был меньше, чем зимой этого года. Ипотечный сегмент продолжит трек на переход в сторону рыночных программ, который в этом году уже закрепился, считают в ВТБ. "По нашей оценке, рост выдачи ипотеки к прошлому году составит 16%", - подытожили в банке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, финансы, бизнес, втб, минфин, минфин рф