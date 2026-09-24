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Вучич обсудил с Лавровым энергобезопасность и продление контракта на газ - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Вучич обсудил с Лавровым энергобезопасность и продление контракта на газ
Вучич обсудил с Лавровым энергобезопасность и продление контракта на газ - 24.09.2026, ПРАЙМ
Вучич обсудил с Лавровым энергобезопасность и продление контракта на газ
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым энергобезопасность и продление контракта на... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T20:45+0300
2026-09-24T20:45+0300
газ
россия
сербия
белград
александр вучич
сергей лавров
оон
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БЕЛГРАД, 24 сен - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым энергобезопасность и продление контракта на поставки газа из РФ. "Открытый и содержательный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым об энергетической безопасности в контексте общего глобального кризиса в этом секторе, причем я выразил надежду, что мы до конца сентября подпишем с РФ новый договор о поставках газа", - написал Вучич в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская). Кроме того, по словам Вучича, речь шла о двусторонних отношениях, укреплении экономического сотрудничества, геополитических изменениях в мире и значении и роли ООН в сложном глобальном окружении Президент Сербии добавил, что в разговоре с Лавровым подчеркнул позицию Белграда, приверженного сохранению мира, стабильности и соблюдению международного права "как единственного пути для преодоления разногласий".
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Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, Александр Вучич, Сергей Лавров, ООН, МИД РФ, МИД
20:45 24.09.2026
 
Вучич обсудил с Лавровым энергобезопасность и продление контракта на газ

Президент Сербии Вучич обсудил с Лавровым энергобезопасность и продление контракта на газ

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БЕЛГРАД, 24 сен - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым энергобезопасность и продление контракта на поставки газа из РФ.
"Открытый и содержательный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым об энергетической безопасности в контексте общего глобального кризиса в этом секторе, причем я выразил надежду, что мы до конца сентября подпишем с РФ новый договор о поставках газа", - написал Вучич в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).
Кроме того, по словам Вучича, речь шла о двусторонних отношениях, укреплении экономического сотрудничества, геополитических изменениях в мире и значении и роли ООН в сложном глобальном окружении
Президент Сербии добавил, что в разговоре с Лавровым подчеркнул позицию Белграда, приверженного сохранению мира, стабильности и соблюдению международного права "как единственного пути для преодоления разногласий".
 
ГазРОССИЯСЕРБИЯБЕЛГРАДАлександр ВучичСергей ЛавровООНМИД РФМИД
 
 
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