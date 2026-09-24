https://1prime.ru/20260924/vydacha-873656493.html

Выдачи по "Семейной ипотеке" составил около 11 триллионов рублей

Выдачи по "Семейной ипотеке" составил около 11 триллионов рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

Выдачи по "Семейной ипотеке" составил около 11 триллионов рублей

Объем выдач по "Семейной ипотеке" уже составил около 11 триллионов рублей, более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия, сообщил Минфин России. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:46+0300

2026-09-24T17:46+0300

2026-09-24T17:48+0300

недвижимость

финансы

россия

минфин рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873656493.jpg?1790261290

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем выдач по "Семейной ипотеке" уже составил около 11 триллионов рублей, более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия, сообщил Минфин России. "На текущий момент в рамках "Семейной ипотеки" с момента ее запуска выдано льготных кредитов на сумму около 11 триллионов рублей, более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия", - говорится в сообщении ведомства. Программа льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" – один из ключевых инструментов государственной жилищной и демографической политики. Она действует с 2018 года и направлена на повышение доступности жилья для нуждающихся семей с детьми, стимулирование рождаемости, а также поддержку строительной отрасли и развитие жилищной инфраструктуры в России. В настоящее время программа продлена до 31 декабря 2030 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, финансы, россия, минфин рф, минфин