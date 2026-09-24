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Выдачи по "Семейной ипотеке" составил около 11 триллионов рублей
Выдачи по "Семейной ипотеке" составил около 11 триллионов рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
Выдачи по "Семейной ипотеке" составил около 11 триллионов рублей
Объем выдач по "Семейной ипотеке" уже составил около 11 триллионов рублей, более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия, сообщил Минфин России. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:46+0300
2026-09-24T17:46+0300
2026-09-24T17:48+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем выдач по "Семейной ипотеке" уже составил около 11 триллионов рублей, более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия, сообщил Минфин России. "На текущий момент в рамках "Семейной ипотеки" с момента ее запуска выдано льготных кредитов на сумму около 11 триллионов рублей, более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия", - говорится в сообщении ведомства. Программа льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" – один из ключевых инструментов государственной жилищной и демографической политики. Она действует с 2018 года и направлена на повышение доступности жилья для нуждающихся семей с детьми, стимулирование рождаемости, а также поддержку строительной отрасли и развитие жилищной инфраструктуры в России. В настоящее время программа продлена до 31 декабря 2030 года.
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недвижимость, финансы, россия, минфин рф, минфин
Недвижимость, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, Минфин
Выдачи по "Семейной ипотеке" составил около 11 триллионов рублей
Минфин: объем выдач по "Семейной ипотеке" уже составил около 11 триллионов рублей
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Объем выдач по "Семейной ипотеке" уже составил около 11 триллионов рублей, более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия, сообщил Минфин России.
"На текущий момент в рамках "Семейной ипотеки" с момента ее запуска выдано льготных кредитов на сумму около 11 триллионов рублей, более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия", - говорится в сообщении ведомства.
Программа льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" – один из ключевых инструментов государственной жилищной и демографической политики. Она действует с 2018 года и направлена на повышение доступности жилья для нуждающихся семей с детьми, стимулирование рождаемости, а также поддержку строительной отрасли и развитие жилищной инфраструктуры в России. В настоящее время программа продлена до 31 декабря 2030 года.