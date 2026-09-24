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Мировая выплавка стали в августе снизилась на 1,2%

Мировая выплавка стали в августе снизилась на 1,2% - 24.09.2026, ПРАЙМ

Мировая выплавка стали в августе снизилась на 1,2%

Мировая выплавка стали в августе снизилась на 1,2% в годовом выражении и составила 144,2 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:16+0300

2026-09-24T14:16+0300

2026-09-24T14:16+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в августе снизилась на 1,2% в годовом выражении и составила 144,2 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). "Мировое производство стали в 70 странах, отчитывающихся перед WSA, в августе составило 144,2 миллиона тонн, что на 1,2% меньше по сравнению с августом 2025 года", - говорится в сообщении организации. В частности, выплавка стали на предприятиях России, других стран СНГ и Украины уменьшилась на 5,6%, до 6,3 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она снизилась лишь на 0,3%, до 5,5 миллиона тонн. Выплавка на Ближнем Востоке упала на 4,6% - до 3,7 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 8,9 миллиона тонн стали, что на 1% ниже, чем год назад. Германия увеличила показатель примерно на 1,7%, до 2,6 миллиона тонн. Страны Европы вне ЕС нарастили производство на 1,2%, до 3,8 миллиона тонн. Государства Азии и Океании в июле сократили выплавку стали на 1,4%, до 106,7 миллиона тонн. В Китае выпуск снизился на 3,7%, до 74,6 миллиона тонн, в Индии, напротив, производство выросло на 4,6%, до 14,8 миллиона. В Японии выпуск остался примерно на уровне августа прошлого года, увеличившись лишь на 0,4%, до 6,7 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке выросла на 3,9% - до 9,4 миллиона тонн. США нарастили производство на 3%, до 7,3 миллиона тонн. В Южной Америке показатель уменьшился на 4,9%, до 3,4 миллиона тонн. Страны Африки выпустили 2,1 миллиона тонн, показав рост на 8,8%. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 2% и составила 1,85 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 67,8 миллиона тонн, сократившись на 4,5%.

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мировая экономика, украина, ближний восток, германия, wsa, ес, снг