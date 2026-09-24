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Маркетплейсы рассказали об усиленной проверке пиротехники на площадках

Маркетплейсы рассказали об усиленной проверке пиротехники на площадках - 24.09.2026, ПРАЙМ

Маркетплейсы рассказали об усиленной проверке пиротехники на площадках

Wildberries и Ozon уделяют особое внимание проверке пиротехнических товаров на своей площадке, в частности, товары без подтвержденных сертификатов соответствия... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:22+0300

2026-09-24T14:22+0300

2026-09-24T14:24+0300

бизнес

wildberries

ozon

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Wildberries и Ozon уделяют особое внимание проверке пиротехнических товаров на своей площадке, в частности, товары без подтвержденных сертификатов соответствия снимаются с продажи, рассказали РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов. Накануне правительство России сообщило, что госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсудила вопрос хранения пиротехники в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, которые расположены в многоквартирных домах. "Wildberries уделяет особое внимание проверке товаров в категории "Пиротехника". К примеру, подключена отдельная усиленная модерация товаров, а для просмотра самих карточек и их дальнейшего приобретения клиенту требуется подтвердить возраст старше 18 лет. Пиротехника без подтвержденных сертификатов соответствия снимается с площадки", - сказали в пресс-службе Wildberries. Там подчеркнули, что продажа пиротехнических изделий напрямую на площадке запрещена. Продавцы осуществляют продажу пиротехники только при самостоятельном хранении и доставке покупателю. Кроме того, к продаже доступны только изделия бытового назначения 1-3 классов. К таким товарам относятся хлопушки, бенгальские огни, петарды, фонтаны и салюты, не относящиеся к профессиональной пиротехнике. "Со своей стороны маркетплейс напоминает продавцам об инструктировании курьеров в отношении выдачи таких товаров только гражданам, достигшим совершеннолетнего возраста", - заключили в компании. В свою очередь Ozon напомнил, что продавать и доставлять пиротехнику через их площадку можно только по схеме realFBS, при которой продавец полностью берет на себя логистику: хранение товара, сборку и упаковку заказов, а также доставку до покупателя. Размещать такие товары можно только в категории "Фейерверки и салюты". "Размещение товаров, относящихся к пиротехнике, в других категориях, считаем нарушением. За нарушение начисляется штраф", - добавили в пресс-службе Ozon. При этом продавать можно только бытовую пиротехнику 1-3 классов опасности и только в разрешенных регионах - некоторые области вводят временные ограничения, отметили там. Для размещения продавцу необходимо загрузить действующие сертификаты соответствия. "Безопасность пользователей - наш безусловный приоритет, поэтому мы строго следим за соблюдением всех этих правил", - пояснили в пресс-службе.

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бизнес, wildberries, ozon