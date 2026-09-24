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"Яндекс" запустил ИИ-ассистента для бизнеса - 24.09.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс" запустил ИИ-ассистента для бизнеса
"Яндекс" запустил ИИ-ассистента для бизнеса - 24.09.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" запустил ИИ-ассистента для бизнеса
Yandex B2B Tech запустил расширенную версию корпоративного ИИ-ассистента "Алиса AI Про", работать с ней смогут банки, ритейлеры и другие компании с особыми... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:19+0300
2026-09-24T11:19+0300
технологии
финансы
яндекс
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Yandex B2B Tech запустил расширенную версию корпоративного ИИ-ассистента "Алиса AI Про", работать с ней смогут банки, ритейлеры и другие компании с особыми требованиями к хранению и обработке данных, рассказали в компании. "Yandex B2B Tech представила "Алису AI Про" для бизнеса. Это расширенная версия корпоративного ИИ-ассистента "Яндекса" - она подойдет банкам, ритейлерам, промышленным корпорациям и другим компаниям с особыми требованиями к хранению и обработке данных", - говорится в сообщении компании. Там привели комментарий руководителя Yandex AI Studio Артура Самигуллина, который отметил, что сотрудники компаний каждый день используют большое количество сервисов и приложений. С помощью нейросети компании смогут использовать единый ИИ-интерфейс для решения большинства задач.
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технологии, финансы, яндекс
Технологии, Финансы, Яндекс
11:19 24.09.2026
 
"Яндекс" запустил ИИ-ассистента для бизнеса

Yandex B2B Tech запустил расширенную версию корпоративного ИИ-ассистента для бизнеса

© flickr.com / Yuliya_Ogneva% Яндекс
% Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© flickr.com / Yuliya_Ogneva
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Yandex B2B Tech запустил расширенную версию корпоративного ИИ-ассистента "Алиса AI Про", работать с ней смогут банки, ритейлеры и другие компании с особыми требованиями к хранению и обработке данных, рассказали в компании.
"Yandex B2B Tech представила "Алису AI Про" для бизнеса. Это расширенная версия корпоративного ИИ-ассистента "Яндекса" - она подойдет банкам, ритейлерам, промышленным корпорациям и другим компаниям с особыми требованиями к хранению и обработке данных", - говорится в сообщении компании.
Там привели комментарий руководителя Yandex AI Studio Артура Самигуллина, который отметил, что сотрудники компаний каждый день используют большое количество сервисов и приложений. С помощью нейросети компании смогут использовать единый ИИ-интерфейс для решения большинства задач.
 
ТехнологииФинансыЯндекс
 
 
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