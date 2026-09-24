https://1prime.ru/20260924/yuan-873662148.html
Курс юаня по итогам торгов четверга упал до 12,6 рубля
Курс юаня по итогам торгов четверга упал до 12,6 рубля - 24.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов четверга упал до 12,6 рубля
Рубль по итогам торгов четверга вырос по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T19:13+0300
2026-09-24T19:13+0300
2026-09-24T19:13+0300
рынок
россия
юань
рубль
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873662148.jpg?1790266425
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 10 копеек и составил 12,6 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, юань, рубль, торги, мосбиржа
Рынок, РОССИЯ, юань, рубль, Торги, Мосбиржа
Курс юаня по итогам торгов четверга упал до 12,6 рубля
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов упал на 10 копеек и составил 12,6 рубля