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Курс юаня по итогам торгов четверга упал до 12,6 рубля

Курс юаня по итогам торгов четверга упал до 12,6 рубля - 24.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня по итогам торгов четверга упал до 12,6 рубля

Рубль по итогам торгов четверга вырос по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T19:13+0300

2026-09-24T19:13+0300

2026-09-24T19:13+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 10 копеек и составил 12,6 рубля.

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рынок, россия, юань, рубль, торги, мосбиржа