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Курс юаня к рублю в четверг снизился и растерял весь рост среды

Курс юаня к рублю в четверг снизился и растерял весь рост среды - 24.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю в четверг снизился и растерял весь рост среды

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снизился и растерял весь рост среды, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T22:21+0300

2026-09-24T22:21+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снизился и растерял весь рост среды, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 10 копеек и составил 12,6 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,59-12,71 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,75 рубля. Рубль находит поддержку "У рубля сохраняются важные опоры. Среди них - пауза в снижении ключевой ставки ЦБ, которая, скорее всего, продлится и после октябрьского заседания, рост геополитических ожиданий, а также относительно высокие цены на нефть, наблюдавшиеся в конце лета", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 22.05 мск росла на 3,7%, до 106,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 101,3 пункта. Прогнозы Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает, что в пятницу курсы доллара, евро и юаня к рублю будут колебаться в диапазонах 84-86 рублей, 95-97 рублей и 12,4-12,8 рубля соответственно. Дорогая нефть уже должна оказывать поддержку рублю, но основной эффект ожидается в октябре, когда подойдет экспортная выручка от продаж конца лета, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочно ждем 83-85 рублей за доллар, 95-97 рублей за евро и 12,3-12,7 рубля за юань", - добавляет он.

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рынок, торги, россия, сша, "бкс мир инвестиций"