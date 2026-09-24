https://1prime.ru/20260924/yuan-873665984.html
Курс юаня к рублю в четверг снизился и растерял весь рост среды
Курс юаня к рублю в четверг снизился и растерял весь рост среды - 24.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в четверг снизился и растерял весь рост среды
Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снизился и растерял весь рост среды, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T22:21+0300
2026-09-24T22:21+0300
2026-09-24T22:21+0300
рынок
торги
россия
сша
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873665984.jpg?1790277694
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снизился и растерял весь рост среды, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 10 копеек и составил 12,6 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,59-12,71 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,75 рубля. Рубль находит поддержку "У рубля сохраняются важные опоры. Среди них - пауза в снижении ключевой ставки ЦБ, которая, скорее всего, продлится и после октябрьского заседания, рост геополитических ожиданий, а также относительно высокие цены на нефть, наблюдавшиеся в конце лета", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 22.05 мск росла на 3,7%, до 106,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 101,3 пункта. Прогнозы Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает, что в пятницу курсы доллара, евро и юаня к рублю будут колебаться в диапазонах 84-86 рублей, 95-97 рублей и 12,4-12,8 рубля соответственно. Дорогая нефть уже должна оказывать поддержку рублю, но основной эффект ожидается в октябре, когда подойдет экспортная выручка от продаж конца лета, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочно ждем 83-85 рублей за доллар, 95-97 рублей за евро и 12,3-12,7 рубля за юань", - добавляет он.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, россия, сша, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Торги, РОССИЯ, США, "БКС Мир инвестиций"
Курс юаня к рублю в четверг снизился и растерял весь рост среды
Курс юаня на Мосбирже снизился и растерял весь рост среды, упав на 10 копеек
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снизился и растерял весь рост среды, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 10 копеек и составил 12,6 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,59-12,71 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,75 рубля.
"У рубля сохраняются важные опоры. Среди них - пауза в снижении ключевой ставки ЦБ, которая, скорее всего, продлится и после октябрьского заседания, рост геополитических ожиданий, а также относительно высокие цены на нефть, наблюдавшиеся в конце лета", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций
".
Стоимость нефти к 22.05 мск росла на 3,7%, до 106,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) повышался на 0,2%, до 101,3 пункта.
Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает, что в пятницу курсы доллара, евро и юаня к рублю будут колебаться в диапазонах 84-86 рублей, 95-97 рублей и 12,4-12,8 рубля соответственно.
Дорогая нефть уже должна оказывать поддержку рублю, но основной эффект ожидается в октябре, когда подойдет экспортная выручка от продаж конца лета, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
"Краткосрочно ждем 83-85 рублей за доллар, 95-97 рублей за евро и 12,3-12,7 рубля за юань", - добавляет он.