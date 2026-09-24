https://1prime.ru/20260924/zaes-873630994.html
Ульянов: Гросси не винит Украину в атаках на ЗАЭС ради отношений с Западом
Ульянов: Гросси не винит Украину в атаках на ЗАЭС ради отношений с Западом - 24.09.2026, ПРАЙМ
Ульянов: Гросси не винит Украину в атаках на ЗАЭС ради отношений с Западом
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не называет Украину виновной в атаках БПЛА на Запорожскую АЭС, чтобы не портить отношения с Киевом и Западом, заявил постпред РФ при | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:50+0300
2026-09-24T11:50+0300
2026-09-24T11:50+0300
россия
запад
украина
киев
рафаэль гросси
михаил ульянов
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511325_0:103:1214:786_1920x0_80_0_0_f84cff8ed060bbb57c7d4e69a913cd70.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не называет Украину виновной в атаках БПЛА на Запорожскую АЭС, чтобы не портить отношения с Киевом и Западом, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "В первую очередь Гросси не хочет обострений, не хочет портить отношения с Западом, не хочет портить отношения с украинцами. В результате мы имеем не очень внятную политику. Как там говорили: "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет". Вот, такая жизнь", - сказал Ульянов на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
запад
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511325_15:0:1200:889_1920x0_80_0_0_a6a11aee473da3c9b1235cbbb64871e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, украина, киев, рафаэль гросси, михаил ульянов, магатэ, запорожская аэс
РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Киев, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Ульянов: Гросси не винит Украину в атаках на ЗАЭС ради отношений с Западом
Ульянов: Гросси не называет Украину виновной в атаках на ЗАЭС, ради отношений с Западом