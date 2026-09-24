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Ульянов: Гросси не винит Украину в атаках на ЗАЭС ради отношений с Западом - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Ульянов: Гросси не винит Украину в атаках на ЗАЭС ради отношений с Западом
Ульянов: Гросси не винит Украину в атаках на ЗАЭС ради отношений с Западом - 24.09.2026, ПРАЙМ
Ульянов: Гросси не винит Украину в атаках на ЗАЭС ради отношений с Западом
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не называет Украину виновной в атаках БПЛА на Запорожскую АЭС, чтобы не портить отношения с Киевом и Западом, заявил постпред РФ при | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:50+0300
2026-09-24T11:50+0300
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михаил ульянов
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не называет Украину виновной в атаках БПЛА на Запорожскую АЭС, чтобы не портить отношения с Киевом и Западом, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "В первую очередь Гросси не хочет обострений, не хочет портить отношения с Западом, не хочет портить отношения с украинцами. В результате мы имеем не очень внятную политику. Как там говорили: "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет". Вот, такая жизнь", - сказал Ульянов на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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россия, запад, украина, киев, рафаэль гросси, михаил ульянов, магатэ, запорожская аэс
РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Киев, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
11:50 24.09.2026
 
Ульянов: Гросси не винит Украину в атаках на ЗАЭС ради отношений с Западом

Ульянов: Гросси не называет Украину виновной в атаках на ЗАЭС, ради отношений с Западом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не называет Украину виновной в атаках БПЛА на Запорожскую АЭС, чтобы не портить отношения с Киевом и Западом, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В первую очередь Гросси не хочет обострений, не хочет портить отношения с Западом, не хочет портить отношения с украинцами. В результате мы имеем не очень внятную политику. Как там говорили: "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет". Вот, такая жизнь", - сказал Ульянов на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
 
РОССИЯЗАПАДУКРАИНАКиевРафаэль ГроссиМихаил УльяновМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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