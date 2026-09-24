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Запад может спасти только сотрудничество с Россией, заявил Дмитриев

Запад может спасти только сотрудничество с Россией, заявил Дмитриев - 24.09.2026, ПРАЙМ

Запад может спасти только сотрудничество с Россией, заявил Дмитриев

Запад на фоне череды различных кризисов может спасти только сотрудничество с РФ, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T01:50+0300

2026-09-24T01:50+0300

2026-09-24T01:50+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Запад на фоне череды различных кризисов может спасти только сотрудничество с РФ, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Появляются сравнения с Титаником на фоне того, как ЕС и Великобритания сталкиваются одновременно с финансовым, энергетическим и миграционным кризисами, за которыми скоро последует кризис в области продовольственной безопасности. Только сотрудничество с Россией может спасти Запад", - написал Дмитриев, комментируя статистику о росте обслуживания госдолга западных стран. Ранее Дмитриев заявил, что энергетика ЕС пострадает еще сильнее, если США приостановят экспорт дизельного топлива. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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россия, финансы, запад, великобритания, сша, кирилл дмитриев, ес, рфпи