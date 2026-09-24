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Запад может спасти только сотрудничество с Россией, заявил Дмитриев - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Запад может спасти только сотрудничество с Россией, заявил Дмитриев
Запад может спасти только сотрудничество с Россией, заявил Дмитриев - 24.09.2026, ПРАЙМ
Запад может спасти только сотрудничество с Россией, заявил Дмитриев
Запад на фоне череды различных кризисов может спасти только сотрудничество с РФ, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T01:50+0300
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россия
финансы
запад
великобритания
сша
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Запад на фоне череды различных кризисов может спасти только сотрудничество с РФ, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Появляются сравнения с Титаником на фоне того, как ЕС и Великобритания сталкиваются одновременно с финансовым, энергетическим и миграционным кризисами, за которыми скоро последует кризис в области продовольственной безопасности. Только сотрудничество с Россией может спасти Запад", - написал Дмитриев, комментируя статистику о росте обслуживания госдолга западных стран. Ранее Дмитриев заявил, что энергетика ЕС пострадает еще сильнее, если США приостановят экспорт дизельного топлива. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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россия, финансы, запад, великобритания, сша, кирилл дмитриев, ес, рфпи
РОССИЯ, Финансы, ЗАПАД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Кирилл Дмитриев, ЕС, РФПИ
01:50 24.09.2026
 
Запад может спасти только сотрудничество с Россией, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: только сотрудничество с Россией может спасти Запад

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Запад на фоне череды различных кризисов может спасти только сотрудничество с РФ, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Появляются сравнения с Титаником на фоне того, как ЕС и Великобритания сталкиваются одновременно с финансовым, энергетическим и миграционным кризисами, за которыми скоро последует кризис в области продовольственной безопасности. Только сотрудничество с Россией может спасти Запад", - написал Дмитриев, комментируя статистику о росте обслуживания госдолга западных стран.
Ранее Дмитриев заявил, что энергетика ЕС пострадает еще сильнее, если США приостановят экспорт дизельного топлива.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
РОССИЯФинансыЗАПАДВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАКирилл ДмитриевЕСРФПИ
 
 
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