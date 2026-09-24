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Страховой запас в 2027 году составит 281,1 миллиарда рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Страховой запас в 2027 году составит 281,1 миллиарда рублей
Страховой запас в 2027 году составит 281,1 миллиарда рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
Страховой запас в 2027 году составит 281,1 миллиарда рублей
Страховой запас в 2027 году составит 281,1 миллиарда рублей, средства используются для оплаты труда врачей и среднего медперсонала в системе ОМС, сообщили в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:15+0300
2026-09-24T17:15+0300
финансы
россия
омс
минздрав
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Страховой запас в 2027 году составит 281,1 миллиарда рублей, средства используются для оплаты труда врачей и среднего медперсонала в системе ОМС, сообщили в пресс-службе Минздрава. "Значимым инструментом укрепления системы здравоохранения выступает нормированный страховой запас. В 2027 году на его формирование выделено 281,1 миллиарда рублей. Эти средства используются для софинансирования оплаты труда вновь принятых врачей и среднего медицинского персонала в организациях, работающих в сфере ОМС", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что средства используются также для стимулирующих выплат за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров. Кроме того, средства запаса идут на специальные социальные выплаты отдельным категориям медработников, направленные на привлечение медицинских кадров в первичное звено, а также на поддержку сотрудников медорганизаций приграничных территорий, и на исполнение отдельных решений правительства РФ.
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финансы, россия, омс, минздрав
Финансы, РОССИЯ, ОМС, Минздрав
17:15 24.09.2026
 
Страховой запас в 2027 году составит 281,1 миллиарда рублей

Минздрав: страховой запас в 2027 году составит 281,1 миллиарда рублей

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Страховой запас в 2027 году составит 281,1 миллиарда рублей, средства используются для оплаты труда врачей и среднего медперсонала в системе ОМС, сообщили в пресс-службе Минздрава.
"Значимым инструментом укрепления системы здравоохранения выступает нормированный страховой запас. В 2027 году на его формирование выделено 281,1 миллиарда рублей. Эти средства используются для софинансирования оплаты труда вновь принятых врачей и среднего медицинского персонала в организациях, работающих в сфере ОМС", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что средства используются также для стимулирующих выплат за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров.
Кроме того, средства запаса идут на специальные социальные выплаты отдельным категориям медработников, направленные на привлечение медицинских кадров в первичное звено, а также на поддержку сотрудников медорганизаций приграничных территорий, и на исполнение отдельных решений правительства РФ.
 
ФинансыРОССИЯОМСМинздрав
 
 
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