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Среднемесячная зарплата в России в 2026 году вырастет на 10%
Среднемесячная зарплата в России в 2026 году вырастет на 10% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Среднемесячная зарплата в России в 2026 году вырастет на 10%
Среднемесячная заработная плата в России в 2026 году составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, следует из данных... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T23:28+0300
2026-09-24T23:28+0300
2026-09-24T23:28+0300
россия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Среднемесячная заработная плата в России в 2026 году составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, следует из данных Минэкономразвития, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
В 2025 году средние номинальные зарплаты в России составили почти 101,8 тысячи рублей. По итогам текущего года они вырастут до 112,3 тысячи рублей в среднем в месяц.
В 2027 году средние зарплаты вырастут почти до 120 тысяч рублей, в 2028 году - до 128,2 тысячи рублей, в 2029 году - до почти 137,4 тысячи рублей.
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россия
Среднемесячная зарплата в России в 2026 году вырастет на 10%
МЭР: средняя зарплата в России в 2026 году вырастет более чем на 10%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Среднемесячная заработная плата в России в 2026 году составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, следует из данных Минэкономразвития, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
В 2025 году средние номинальные зарплаты в России составили почти 101,8 тысячи рублей. По итогам текущего года они вырастут до 112,3 тысячи рублей в среднем в месяц.
В 2027 году средние зарплаты вырастут почти до 120 тысяч рублей, в 2028 году - до 128,2 тысячи рублей, в 2029 году - до почти 137,4 тысячи рублей.