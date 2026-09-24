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Среднемесячная зарплата в России в 2026 году вырастет на 10%

Среднемесячная зарплата в России в 2026 году вырастет на 10% - 24.09.2026, ПРАЙМ

Среднемесячная зарплата в России в 2026 году вырастет на 10%

Среднемесячная заработная плата в России в 2026 году составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, следует из данных... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T23:28+0300

2026-09-24T23:28+0300

2026-09-24T23:28+0300

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Среднемесячная заработная плата в России в 2026 году составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, следует из данных Минэкономразвития, с которыми ознакомилось РИА Новости. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В 2025 году средние номинальные зарплаты в России составили почти 101,8 тысячи рублей. По итогам текущего года они вырастут до 112,3 тысячи рублей в среднем в месяц. В 2027 году средние зарплаты вырастут почти до 120 тысяч рублей, в 2028 году - до 128,2 тысячи рублей, в 2029 году - до почти 137,4 тысячи рублей.

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