Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Среднемесячная зарплата в России в 2026 году вырастет на 10% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/zarplata-873666685.html
Среднемесячная зарплата в России в 2026 году вырастет на 10%
Среднемесячная зарплата в России в 2026 году вырастет на 10% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Среднемесячная зарплата в России в 2026 году вырастет на 10%
Среднемесячная заработная плата в России в 2026 году составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, следует из данных... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T23:28+0300
2026-09-24T23:28+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873666685.jpg?1790281684
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Среднемесячная заработная плата в России в 2026 году составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, следует из данных Минэкономразвития, с которыми ознакомилось РИА Новости. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В 2025 году средние номинальные зарплаты в России составили почти 101,8 тысячи рублей. По итогам текущего года они вырастут до 112,3 тысячи рублей в среднем в месяц. В 2027 году средние зарплаты вырастут почти до 120 тысяч рублей, в 2028 году - до 128,2 тысячи рублей, в 2029 году - до почти 137,4 тысячи рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
23:28 24.09.2026
 
Среднемесячная зарплата в России в 2026 году вырастет на 10%

МЭР: средняя зарплата в России в 2026 году вырастет более чем на 10%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Среднемесячная заработная плата в России в 2026 году составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, следует из данных Минэкономразвития, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
В 2025 году средние номинальные зарплаты в России составили почти 101,8 тысячи рублей. По итогам текущего года они вырастут до 112,3 тысячи рублей в среднем в месяц.
В 2027 году средние зарплаты вырастут почти до 120 тысяч рублей, в 2028 году - до 128,2 тысячи рублей, в 2029 году - до почти 137,4 тысячи рублей.
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала