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Минэкономразвития повысило ожидания по росту реальных зарплат в 2026 году

Минэкономразвития повысило ожидания по росту реальных зарплат в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития повысило ожидания по росту реальных зарплат в 2026 году

Минэкономразвития России повысило ожидания по росту реальных зарплат в 2026 году до 4% с 2,2%, сообщил журналистам представитель министерства. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:19+0300

2026-09-24T16:19+0300

2026-09-24T16:19+0300

россия

максим решетников

росстат

реальные зарплаты

зарплата

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России повысило ожидания по росту реальных зарплат в 2026 году до 4% с 2,2%, сообщил журналистам представитель министерства. Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Темпы роста зарплат в этом году ожидаются ниже, чем в прошлом году, но выше, чем ожидали в сценарных условиях в апреле", - сказал представитель Минэкономразвития. В прошлом году, по данным Росстата, реальные заработные платы в России выросли на 5,2%.

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россия, максим решетников, росстат, реальные зарплаты, зарплата