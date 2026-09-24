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Минэкономразвития повысило ожидания по росту реальных зарплат в 2026 году
Минэкономразвития повысило ожидания по росту реальных зарплат в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития повысило ожидания по росту реальных зарплат в 2026 году
Минэкономразвития России повысило ожидания по росту реальных зарплат в 2026 году до 4% с 2,2%, сообщил журналистам представитель министерства. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:19+0300
2026-09-24T16:19+0300
2026-09-24T16:19+0300
россия
максим решетников
росстат
реальные зарплаты
зарплата
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России повысило ожидания по росту реальных зарплат в 2026 году до 4% с 2,2%, сообщил журналистам представитель министерства. Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Темпы роста зарплат в этом году ожидаются ниже, чем в прошлом году, но выше, чем ожидали в сценарных условиях в апреле", - сказал представитель Минэкономразвития. В прошлом году, по данным Росстата, реальные заработные платы в России выросли на 5,2%.
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россия, максим решетников, росстат, реальные зарплаты, зарплата
РОССИЯ, Максим Решетников, Росстат, реальные зарплаты, зарплата
Минэкономразвития повысило ожидания по росту реальных зарплат в 2026 году
Минэкономразвития повысило ожидания по росту реальных зарплат в 2026 году до 4%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России повысило ожидания по росту реальных зарплат в 2026 году до 4% с 2,2%, сообщил журналистам представитель министерства.
Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Темпы роста зарплат в этом году ожидаются ниже, чем в прошлом году, но выше, чем ожидали в сценарных условиях в апреле", - сказал представитель Минэкономразвития.
В прошлом году, по данным Росстата, реальные заработные платы в России выросли на 5,2%.