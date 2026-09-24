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Жара обошлась экономике Европы в 113 миллиардов евро

Жара обошлась экономике Европы в 113 миллиардов евро - 24.09.2026, ПРАЙМ

Жара обошлась экономике Европы в 113 миллиардов евро

Аномальная летняя жара привела к сокращению объема европейской экономики в нынешнем году на 113 миллиардов евро, при этом второй по величине ущерб понесла... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:10+0300

2026-09-24T18:10+0300

2026-09-24T18:14+0300

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БЕРЛИН, 24 сен - ПРАЙМ. Аномальная летняя жара привела к сокращению объема европейской экономики в нынешнем году на 113 миллиардов евро, при этом второй по величине ущерб понесла Германия, сообщает новостная служба Tagesschau со ссылкой на исследование страховой группы Allianz. "Летняя волна жары привела к сокращению объема европейской экономики в текущем году на 113 миллиардов евро. Германия с предполагаемыми убытками в размере 25 миллиардов евро занимает второе место после Италии с 28 миллиардами евро… На третьем месте оказалась Франция с предполагаемым снижением валового внутреннего продукта (ВВП) на 20 миллиардов евро", - говорится в публикации. По оценкам экспертов, сумма в 113 миллиардов евро эквивалентна потере почти 0,5% от общего объема ожидаемого в этом году ВВП стран Европы. В качестве ключевых причин снижения показателей экономисты называют резкое падение производительности труда в условиях экстремальных температур, вынужденное увеличение продолжительности производственных перерывов, а также участившиеся случаи отсутствия сотрудников на рабочих местах из-за больничных. Аналитики подчеркивают, что помимо падения текущей эффективности бизнеса европейская инфраструктура несет тяжелые прямые убытки от сопутствующих штормов, наводнений и других стихийных бедствий. Для одной только ФРГ совокупный объем ущерба от природных катаклизмов за последние пять лет страховая компания оценила в 50 миллиардов евро. Авторы исследования констатируют, что ежегодные климатические потери в регионе сейчас в среднем вдвое превышают показатели периода с 2000 по 2019 год. Государственный секретарь министерства окружающей среды ФРГ Йохен Фласбарт призвал ранее разработать единый национальный план по борьбе с аномальной жарой в Германии на 2027 год на фоне рекордной смертности от ее последствий среди населения этим летом. По данным немецкого Института Роберта Коха, из-за последствий экстремальной жары в ФРГ скончались почти 12 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом за последние годы.

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мировая экономика, германия, фрг, италия, allianz, жара, аномальная жара, европа