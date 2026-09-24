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Россиянин не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 58 миллионов рублей
Россиянин не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 58 миллионов рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
Россиянин не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 58 миллионов рублей
Житель Воронежской области выиграл в четверг суперприз в лотерею в более чем 57,8 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в билете, рассказали РИА Новости в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:16+0300
2026-09-24T18:16+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Житель Воронежской области выиграл в четверг суперприз в лотерею в более чем 57,8 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в билете, рассказали РИА Новости в "Столото". "В государственной лотерее "Все или ничего" 24 сентября 2026 года был разыгран многомиллионный суперприз - 57 812 700 рублей. Победителем стал участник 185852-го тиража из Воронежской области. Это крупнейший выигрыш в регионе на текущей момент", - сообщили в компании. Победитель купил билет за 700 рублей в мобильном приложении, не угадал ни одного числа и стал мультимиллионером, добавили в компании. Там также обратили внимание на то, что победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр: возможно, он или она еще не знает о своем везении. "Имя счастливчика и его победную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет для оформления своего выигрыша в лотерейный центр "Столото" в Москве", - добавили в пресс-службе. Суперприз в лотерее, в которую сыграл таинственный счастливчик, можно выиграть, угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного. Также сумма выигрыша в лотерее зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации угадал или не угадал участник, объяснили в пресс-службе.
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бизнес, общество , столото
Бизнес, Общество , Столото
Россиянин не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 58 миллионов рублей
Житель Воронежской области не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 57,8 млн рублей
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Житель Воронежской области выиграл в четверг суперприз в лотерею в более чем 57,8 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в билете, рассказали РИА Новости в "Столото".
"В государственной лотерее "Все или ничего" 24 сентября 2026 года был разыгран многомиллионный суперприз - 57 812 700 рублей. Победителем стал участник 185852-го тиража из Воронежской области. Это крупнейший выигрыш в регионе на текущей момент", - сообщили в компании.
Победитель купил билет за 700 рублей в мобильном приложении, не угадал ни одного числа и стал мультимиллионером, добавили в компании.
Там также обратили внимание на то, что победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр: возможно, он или она еще не знает о своем везении. "Имя счастливчика и его победную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет для оформления своего выигрыша в лотерейный центр "Столото" в Москве", - добавили в пресс-службе.
Суперприз в лотерее, в которую сыграл таинственный счастливчик, можно выиграть, угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного. Также сумма выигрыша в лотерее зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации угадал или не угадал участник, объяснили в пресс-службе.