https://1prime.ru/20260924/zhitel-873658305.html

Россиянин не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 58 миллионов рублей

Россиянин не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 58 миллионов рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

Россиянин не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 58 миллионов рублей

Житель Воронежской области выиграл в четверг суперприз в лотерею в более чем 57,8 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в билете, рассказали РИА Новости в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:16+0300

2026-09-24T18:16+0300

2026-09-24T18:30+0300

бизнес

общество

столото

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:36:1315:776_1920x0_80_0_0_c797f8444f81246f2cb99f604ea8f7a0.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Житель Воронежской области выиграл в четверг суперприз в лотерею в более чем 57,8 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в билете, рассказали РИА Новости в "Столото". "В государственной лотерее "Все или ничего" 24 сентября 2026 года был разыгран многомиллионный суперприз - 57 812 700 рублей. Победителем стал участник 185852-го тиража из Воронежской области. Это крупнейший выигрыш в регионе на текущей момент", - сообщили в компании. Победитель купил билет за 700 рублей в мобильном приложении, не угадал ни одного числа и стал мультимиллионером, добавили в компании. Там также обратили внимание на то, что победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр: возможно, он или она еще не знает о своем везении. "Имя счастливчика и его победную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет для оформления своего выигрыша в лотерейный центр "Столото" в Москве", - добавили в пресс-службе. Суперприз в лотерее, в которую сыграл таинственный счастливчик, можно выиграть, угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного. Также сумма выигрыша в лотерее зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации угадал или не угадал участник, объяснили в пресс-службе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , столото