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Цена на золото опустилась ниже 4 300 долларов за тройскую унцию
Цена на золото опустилась ниже 4 300 долларов за тройскую унцию - 24.09.2026, ПРАЙМ
Цена на золото опустилась ниже 4 300 долларов за тройскую унцию
Биржевая стоимость золота в мире снижается в четверг, показатель впервые за неделю опустился ниже 4 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:51+0300
2026-09-24T11:51+0300
2026-09-24T11:51+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире снижается в четверг, показатель впервые за неделю опустился ниже 4 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 11.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 18,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,43%, - до 4 299,7 доллара за тройскую унцию, показатель впервые с 17 сентября опустился ниже 4 300 долларов.
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ПРАЙМ
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рынок, торги, comex
Цена на золото опустилась ниже 4 300 долларов за тройскую унцию
Цена на золото опустилась ниже 4 300 долларов за тройскую унцию впервые с 17 сентября