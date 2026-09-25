Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Невозвратный тариф: когда суд встанет на вашу сторону - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/abasov-873687431.html
Невозвратный тариф: когда суд встанет на вашу сторону
Невозвратный тариф: когда суд встанет на вашу сторону - 25.09.2026, ПРАЙМ
Невозвратный тариф: когда суд встанет на вашу сторону
Невозвратные тарифы на железной дороге и в авиации закреплены законодательно: статья 83 Устава железнодорожного транспорта и статья 108 Воздушного кодекса... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T15:02+0300
2026-09-25T15:04+0300
мнения аналитиков
бизнес
казань
петербург
набережные челны
конституционный суд
аэрофлот
отмена рейсов
тарифы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873687431.jpg?1790337871
МОСКВА, 23 сентября — ПРАЙМ. Невозвратные тарифы на железной дороге и в авиации закреплены законодательно: статья 83 Устава железнодорожного транспорта и статья 108 Воздушного кодекса. Конституционный суд в 2025 году подтвердил: пассажир платит меньше и берет на себя риск потерять сумму, если просто изменил планы. Это не отменяет трех рабочих ходов, при которых перевозчик за невозвратным тарифом не прячется.Сценарий первый: правильная справкаМедицинская справка должна подтверждать противопоказание к поездке на конкретную дату, а не фиксировать визит к врачу. Нужно доказать, что именно в день вылета состояние здоровья не позволяло отправиться в путь. Так Конституционный суд разобрал жалобу Юлии Волковой: бланк частной клиники без противопоказания к рейсу суды не приняли.Сценарий второй: скрытый маршрутВ январе 2026 года житель Набережных Челнов купил себе и супруге билеты по маршруту Казань — Киров — Казань. Из‑за погоды вылет в Киров перенесли на другой день. Супруги отказались от поездки и попросили вернуть деньги. Компания отказала, формулировка: билеты были оформлены как отдельные однонаправленные перелеты, а не как единый маршрут туда и обратно. На сайте этого не было указано. По представлению Камского транспортного прокурора компания "ЮВТ Аэро" вернула полную стоимость и изменило интерфейс сайта.Сценарий третий: об условии не сказали понятноСогласно статье 428 Гражданского кодекса и оговорке того же определения № 791-О, несправедливое правило перевозчика суд может скорректировать, если пассажира лишили обычных прав или явно обременили. Суды смотрят не на галочку, а на то, мог ли человек понять, что передумать уже нельзя.Невозвратный билет защищает перевозчика, только если передумал пассажир и при этом нет подтвержденной документально вынужденной причины: болезни с противопоказанием к вылету на эту дату, смерти близкого, призыва по мобилизации. Но права пассажира действуют и тогда, когда рейс снимает сам перевозчик — отмена, задержка, режим ограничения воздушного пространства.Решения в пользу пассажиров случаются все чаще. Так, в июне 2026 года мировой судья участка № 17 в Петербурге взыскал с "Аэрофлота" 27 636 рублей за сегмент Петербург — Минеральные Воды, 5 тысяч морального вреда и штраф 16 318 рублей. Рейс сняли режимом "Ковер", тариф был невозвратный, но суд посчитал отмену нарушением договора со стороны перевозчика, а не добровольным отказом пассажира.Автор: Михаил Абасов, аналитик центра АПКАП
казань
петербург
набережные челны
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Михаил Абасов
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/19/873687017_0:0:853:854_100x100_80_0_0_77b8a369562cb2fbbf4614909f4f5ca5.jpg
Михаил Абасов
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/19/873687017_0:0:853:854_100x100_80_0_0_77b8a369562cb2fbbf4614909f4f5ca5.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, бизнес, казань, петербург, набережные челны, конституционный суд, аэрофлот, отмена рейсов, тарифы
Мнения аналитиков, Бизнес, КАЗАНЬ, Петербург, Набережные челны, Конституционный суд, Аэрофлот, отмена рейсов, тарифы
15:02 25.09.2026 (обновлено: 15:04 25.09.2026)
 
Невозвратный тариф: когда суд встанет на вашу сторону

Эксперт Абасов: возврат по невозвратному тарифу возможен при болезни или отмене рейса

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Михаил Абасов, аналитик центра АПКАП
Михаил Абасов
Аналитик центра АПКАП
Все материалы
МОСКВА, 23 сентября — ПРАЙМ. Невозвратные тарифы на железной дороге и в авиации закреплены законодательно: статья 83 Устава железнодорожного транспорта и статья 108 Воздушного кодекса. Конституционный суд в 2025 году подтвердил: пассажир платит меньше и берет на себя риск потерять сумму, если просто изменил планы. Это не отменяет трех рабочих ходов, при которых перевозчик за невозвратным тарифом не прячется.

Сценарий первый: правильная справка

Медицинская справка должна подтверждать противопоказание к поездке на конкретную дату, а не фиксировать визит к врачу. Нужно доказать, что именно в день вылета состояние здоровья не позволяло отправиться в путь. Так Конституционный суд разобрал жалобу Юлии Волковой: бланк частной клиники без противопоказания к рейсу суды не приняли.

Сценарий второй: скрытый маршрут

В январе 2026 года житель Набережных Челнов купил себе и супруге билеты по маршруту Казань — Киров — Казань. Из‑за погоды вылет в Киров перенесли на другой день. Супруги отказались от поездки и попросили вернуть деньги. Компания отказала, формулировка: билеты были оформлены как отдельные однонаправленные перелеты, а не как единый маршрут туда и обратно. На сайте этого не было указано. По представлению Камского транспортного прокурора компания "ЮВТ Аэро" вернула полную стоимость и изменило интерфейс сайта.

Сценарий третий: об условии не сказали понятно

Согласно статье 428 Гражданского кодекса и оговорке того же определения № 791-О, несправедливое правило перевозчика суд может скорректировать, если пассажира лишили обычных прав или явно обременили. Суды смотрят не на галочку, а на то, мог ли человек понять, что передумать уже нельзя.
Невозвратный билет защищает перевозчика, только если передумал пассажир и при этом нет подтвержденной документально вынужденной причины: болезни с противопоказанием к вылету на эту дату, смерти близкого, призыва по мобилизации. Но права пассажира действуют и тогда, когда рейс снимает сам перевозчик — отмена, задержка, режим ограничения воздушного пространства.
Решения в пользу пассажиров случаются все чаще. Так, в июне 2026 года мировой судья участка № 17 в Петербурге взыскал с "Аэрофлота" 27 636 рублей за сегмент Петербург — Минеральные Воды, 5 тысяч морального вреда и штраф 16 318 рублей. Рейс сняли режимом "Ковер", тариф был невозвратный, но суд посчитал отмену нарушением договора со стороны перевозчика, а не добровольным отказом пассажира.

Автор: Михаил Абасов, аналитик центра АПКАП

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковБизнесКАЗАНЬПетербургНабережные челныКонституционный судАэрофлототмена рейсовтарифы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала