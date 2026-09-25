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Невозвратный тариф: когда суд встанет на вашу сторону

Невозвратный тариф: когда суд встанет на вашу сторону - 25.09.2026, ПРАЙМ

Невозвратный тариф: когда суд встанет на вашу сторону

Невозвратные тарифы на железной дороге и в авиации закреплены законодательно: статья 83 Устава железнодорожного транспорта и статья 108 Воздушного кодекса... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T15:02+0300

2026-09-25T15:02+0300

2026-09-25T15:04+0300

мнения аналитиков

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конституционный суд

аэрофлот

отмена рейсов

тарифы

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МОСКВА, 23 сентября — ПРАЙМ. Невозвратные тарифы на железной дороге и в авиации закреплены законодательно: статья 83 Устава железнодорожного транспорта и статья 108 Воздушного кодекса. Конституционный суд в 2025 году подтвердил: пассажир платит меньше и берет на себя риск потерять сумму, если просто изменил планы. Это не отменяет трех рабочих ходов, при которых перевозчик за невозвратным тарифом не прячется.Сценарий первый: правильная справкаМедицинская справка должна подтверждать противопоказание к поездке на конкретную дату, а не фиксировать визит к врачу. Нужно доказать, что именно в день вылета состояние здоровья не позволяло отправиться в путь. Так Конституционный суд разобрал жалобу Юлии Волковой: бланк частной клиники без противопоказания к рейсу суды не приняли.Сценарий второй: скрытый маршрутВ январе 2026 года житель Набережных Челнов купил себе и супруге билеты по маршруту Казань — Киров — Казань. Из‑за погоды вылет в Киров перенесли на другой день. Супруги отказались от поездки и попросили вернуть деньги. Компания отказала, формулировка: билеты были оформлены как отдельные однонаправленные перелеты, а не как единый маршрут туда и обратно. На сайте этого не было указано. По представлению Камского транспортного прокурора компания "ЮВТ Аэро" вернула полную стоимость и изменило интерфейс сайта.Сценарий третий: об условии не сказали понятноСогласно статье 428 Гражданского кодекса и оговорке того же определения № 791-О, несправедливое правило перевозчика суд может скорректировать, если пассажира лишили обычных прав или явно обременили. Суды смотрят не на галочку, а на то, мог ли человек понять, что передумать уже нельзя.Невозвратный билет защищает перевозчика, только если передумал пассажир и при этом нет подтвержденной документально вынужденной причины: болезни с противопоказанием к вылету на эту дату, смерти близкого, призыва по мобилизации. Но права пассажира действуют и тогда, когда рейс снимает сам перевозчик — отмена, задержка, режим ограничения воздушного пространства.Решения в пользу пассажиров случаются все чаще. Так, в июне 2026 года мировой судья участка № 17 в Петербурге взыскал с "Аэрофлота" 27 636 рублей за сегмент Петербург — Минеральные Воды, 5 тысяч морального вреда и штраф 16 318 рублей. Рейс сняли режимом "Ковер", тариф был невозвратный, но суд посчитал отмену нарушением договора со стороны перевозчика, а не добровольным отказом пассажира.Автор: Михаил Абасов, аналитик центра АПКАП

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петербург

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Михаил Абасов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/19/873687017_0:0:853:854_100x100_80_0_0_77b8a369562cb2fbbf4614909f4f5ca5.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Абасов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/19/873687017_0:0:853:854_100x100_80_0_0_77b8a369562cb2fbbf4614909f4f5ca5.jpg

мнения аналитиков, бизнес, казань, петербург, набережные челны, конституционный суд, аэрофлот, отмена рейсов, тарифы