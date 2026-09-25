https://1prime.ru/20260925/aeroport-873700633.html
Аэропорт Милана получил имя экс-премьера Италии Берлускони
Аэропорт Милана получил имя экс-премьера Италии Берлускони - 25.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Милана получил имя экс-премьера Италии Берлускони
Миланский аэропорт "Мальпенса" официально получил имя бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, скончавшегося в июне 2023 года, сообщает новостной... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T21:50+0300
2026-09-25T21:50+0300
2026-09-25T21:50+0300
бизнес
италия
сильвио берлускони
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873700633.jpg?1790362213
РИМ, 25 сен - ПРАЙМ. Миланский аэропорт "Мальпенса" официально получил имя бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, скончавшегося в июне 2023 года, сообщает новостной телеканал Rainews24.
Теперь официальное название аэропорта - "Аэропорт Милан-Мальпенса Сильвио Берлускони".
На церемонии присутствовали председатель Cената Италии Иньяцио Ла Русса, глава МИД Антонио Таяни, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, глава области Ломбардия Аттилио Фонтана, а также представители семьи Берлускони.
Идею присвоить авиаузлу имя Берлускони летом 2024 года озвучил глава минтранса, вице-премьер Маттео Сальвини, который заручился одобрением со стороны совета директоров Национальной службы гражданской авиации Италии (ENAC) и согласием от властей региона.
Против решения о переименовании аэропорта выступили мэрия Милана и три муниципалитета в провинции Варезе, расположенные рядом с аэропортом. Они обратились в суд, заявив, что местные власти и управляющая аэропортом компания SEA не были должным образом привлечены к процедуре.
В апреле 2026 года Административный суд Ломбардии (TAR) отклонил поданные иски, постановив, что муниципалитеты не обладают полномочиями по вопросу присвоения аэропорту имени. После этого решение о переименовании вступило в силу.
"Мальпенса" является крупнейшим из трех аэропортов итальянского мегаполиса и занимает второе место в стране по объему пассажироперевозок после римского "Фьюмичино".
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, италия, сильвио берлускони, мид
Бизнес, ИТАЛИЯ, Сильвио Берлускони, МИД
Аэропорт Милана получил имя экс-премьера Италии Берлускони
Аэропорт "Мальпенса" в Милане официально получил имя Сильвио Берлускони
РИМ, 25 сен - ПРАЙМ. Миланский аэропорт "Мальпенса" официально получил имя бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, скончавшегося в июне 2023 года, сообщает новостной телеканал Rainews24.
Теперь официальное название аэропорта - "Аэропорт Милан-Мальпенса Сильвио Берлускони".
На церемонии присутствовали председатель Cената Италии Иньяцио Ла Русса, глава МИД Антонио Таяни, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, глава области Ломбардия Аттилио Фонтана, а также представители семьи Берлускони.
Идею присвоить авиаузлу имя Берлускони летом 2024 года озвучил глава минтранса, вице-премьер Маттео Сальвини, который заручился одобрением со стороны совета директоров Национальной службы гражданской авиации Италии (ENAC) и согласием от властей региона.
Против решения о переименовании аэропорта выступили мэрия Милана и три муниципалитета в провинции Варезе, расположенные рядом с аэропортом. Они обратились в суд, заявив, что местные власти и управляющая аэропортом компания SEA не были должным образом привлечены к процедуре.
В апреле 2026 года Административный суд Ломбардии (TAR) отклонил поданные иски, постановив, что муниципалитеты не обладают полномочиями по вопросу присвоения аэропорту имени. После этого решение о переименовании вступило в силу.
"Мальпенса" является крупнейшим из трех аэропортов итальянского мегаполиса и занимает второе место в стране по объему пассажироперевозок после римского "Фьюмичино".