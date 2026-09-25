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Аэропорт Милана получил имя экс-премьера Италии Берлускони

Аэропорт Милана получил имя экс-премьера Италии Берлускони - 25.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Милана получил имя экс-премьера Италии Берлускони

Миланский аэропорт "Мальпенса" официально получил имя бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, скончавшегося в июне 2023 года, сообщает новостной... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T21:50+0300

2026-09-25T21:50+0300

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сильвио берлускони

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РИМ, 25 сен - ПРАЙМ. Миланский аэропорт "Мальпенса" официально получил имя бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, скончавшегося в июне 2023 года, сообщает новостной телеканал Rainews24. Теперь официальное название аэропорта - "Аэропорт Милан-Мальпенса Сильвио Берлускони". На церемонии присутствовали председатель Cената Италии Иньяцио Ла Русса, глава МИД Антонио Таяни, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, глава области Ломбардия Аттилио Фонтана, а также представители семьи Берлускони. Идею присвоить авиаузлу имя Берлускони летом 2024 года озвучил глава минтранса, вице-премьер Маттео Сальвини, который заручился одобрением со стороны совета директоров Национальной службы гражданской авиации Италии (ENAC) и согласием от властей региона. Против решения о переименовании аэропорта выступили мэрия Милана и три муниципалитета в провинции Варезе, расположенные рядом с аэропортом. Они обратились в суд, заявив, что местные власти и управляющая аэропортом компания SEA не были должным образом привлечены к процедуре. В апреле 2026 года Административный суд Ломбардии (TAR) отклонил поданные иски, постановив, что муниципалитеты не обладают полномочиями по вопросу присвоения аэропорту имени. После этого решение о переименовании вступило в силу. "Мальпенса" является крупнейшим из трех аэропортов итальянского мегаполиса и занимает второе место в стране по объему пассажироперевозок после римского "Фьюмичино".

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бизнес, италия, сильвио берлускони, мид