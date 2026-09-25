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Российский рынок акций за основную сессию упал на 1,66%
Российский рынок акций за основную сессию упал на 1,66% - 25.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию упал на 1,66%
Российский рынок акций за основную сессию упал на 1,66% и вырос на 0,52% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T19:27+0300
2026-09-25T19:27+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию упал на 1,66% и вырос на 0,52% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,66%, до 2273,87 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,52%.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций за основную сессию упал на 1,66%
Российский рынок акций за основную сессию упал на 1,66% и вырос на 0,52% за неделю