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Новым гендиректором ТМК стал Александр Ширяев - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Новым гендиректором ТМК стал Александр Ширяев
Новым гендиректором ТМК стал Александр Ширяев - 25.09.2026, ПРАЙМ
Новым гендиректором ТМК стал Александр Ширяев
Новым генеральный директором Трубной металлургической компании (ТМК) назначен Александр Ширяев, он сменил на этом посту Сергея Чикалова, занимавшего эту... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T10:24+0300
2026-09-25T10:52+0300
бизнес
промышленность
россия
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Новым генеральный директором Трубной металлургической компании (ТМК) назначен Александр Ширяев, он сменил на этом посту Сергея Чикалова, занимавшего эту должность с 2023 года, сообщила компания. "Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) назначил Александра Георгиевича Ширяева генеральным директором компании. Сергей Чикалов, занимавший должность генерального директора ТМК с июня 2023 года, покидает свой пост и остается работать в компании, сосредоточившись на других проектах", - сказано в сообщении. Новый генеральных директор избран сроком на один год, следует из материалов раскрытия информации. ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. По итогам первого полугодия чистый убыток ТМК по МСФО возрос более чем в девять раз, до 30 миллиардов рублей. А продажи трубной продукции сократились примерно на треть, до 1,173 миллиона тонн, сообщала ранее компания.
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бизнес, промышленность, россия
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ
10:24 25.09.2026 (обновлено: 10:52 25.09.2026)
 
Новым гендиректором ТМК стал Александр Ширяев

Новым гендиректором Трубной металлургической компании стал Александр Ширяев

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Новым генеральный директором Трубной металлургической компании (ТМК) назначен Александр Ширяев, он сменил на этом посту Сергея Чикалова, занимавшего эту должность с 2023 года, сообщила компания.
"Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) назначил Александра Георгиевича Ширяева генеральным директором компании. Сергей Чикалов, занимавший должность генерального директора ТМК с июня 2023 года, покидает свой пост и остается работать в компании, сосредоточившись на других проектах", - сказано в сообщении.
Новый генеральных директор избран сроком на один год, следует из материалов раскрытия информации.
ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. По итогам первого полугодия чистый убыток ТМК по МСФО возрос более чем в девять раз, до 30 миллиардов рублей. А продажи трубной продукции сократились примерно на треть, до 1,173 миллиона тонн, сообщала ранее компания.
 
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