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Новым гендиректором ТМК стал Александр Ширяев

Новым гендиректором ТМК стал Александр Ширяев - 25.09.2026, ПРАЙМ

Новым гендиректором ТМК стал Александр Ширяев

Новым генеральный директором Трубной металлургической компании (ТМК) назначен Александр Ширяев, он сменил на этом посту Сергея Чикалова, занимавшего эту... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T10:24+0300

2026-09-25T10:24+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Новым генеральный директором Трубной металлургической компании (ТМК) назначен Александр Ширяев, он сменил на этом посту Сергея Чикалова, занимавшего эту должность с 2023 года, сообщила компания. "Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) назначил Александра Георгиевича Ширяева генеральным директором компании. Сергей Чикалов, занимавший должность генерального директора ТМК с июня 2023 года, покидает свой пост и остается работать в компании, сосредоточившись на других проектах", - сказано в сообщении. Новый генеральных директор избран сроком на один год, следует из материалов раскрытия информации. ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. По итогам первого полугодия чистый убыток ТМК по МСФО возрос более чем в девять раз, до 30 миллиардов рублей. А продажи трубной продукции сократились примерно на треть, до 1,173 миллиона тонн, сообщала ранее компания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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