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Грузооборот предприятий "Портового Альянса" за восемь месяцев вырос на 13%

Грузооборот предприятий "Портового Альянса" за восемь месяцев вырос на 13% - 25.09.2026, ПРАЙМ

Грузооборот предприятий "Портового Альянса" за восемь месяцев вырос на 13%

Совокупный объем перевалки "Портового Альянса" в январе-августе 2026 года вырос на 13% в годовом выражении и составил 29,2 миллиона тонн, говорится в сообщении... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:29+0300

2026-09-25T16:29+0300

2026-09-25T16:39+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Совокупный объем перевалки "Портового Альянса" в январе-августе 2026 года вырос на 13% в годовом выражении и составил 29,2 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. "Портовый Альянс" за восемь месяцев увеличил совокупный объем перевалки на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 29,2 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что специализированный угольный терминал "Остерра" в Хабаровском крае обработал 15,9 миллиона тонн (+29%), "Малый порт" в Находке сохранил объемы отгрузки угля на прошлогоднем уровне – 2,4 миллиона тонн. "Максимальную динамику показал Мурманский балкерный терминал: погрузка на суда здесь выросла на 46% и достигла 2,8 миллиона тонн; при этом доля минеральных удобрений в грузообороте МБТ за восемь месяцев увеличилась с 52% до 77%. Грузооборот Мурманского морского торгового порта составил 6,2 миллиона тонн, что на 14% ниже показателя прошлого года", - отметили в компании. Там добавили, что порты и терминалы группы в Балтийском и Азово‑Черноморском бассейнах совместно обработали 1,8 миллиона тонн груза. "Портовый Альянс" управляет шестью морскими терминалами в России. Это Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал, "Дальтрансуголь", "Малый порт" в Находке, Туапсинский балкерный терминал и терминал по перевалке удобрений Port Favor в Усть-Луге.

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