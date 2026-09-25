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Что так омрачило рынок? - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Что так омрачило рынок?
Что так омрачило рынок? - 25.09.2026, ПРАЙМ
Что так омрачило рынок?
Индекс Мосбиржи в понедельник утром превышал 2330 пунктов — была попытка закрепиться над важным сопротивлением, взлом которого открывал пространство для манёвра | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T10:47+0300
2026-09-25T10:47+0300
рынок
михаил зельцер
мосбиржа
индексы
роснефть
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873673509.jpg?1790322449
МОСКВА, 25 сен -ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник утром превышал 2330 пунктов — была попытка закрепиться над важным сопротивлением, взлом которого открывал пространство для манёвра на максимумы осени, но вмешался фактор налогов, и бенчмарк резко пролился. Торги в пятницу идут вокруг да около 2300 пунктов. Инвесторам и трейдерам придётся переварить новые вводные по фискальному ужесточению в металлургии. Фактор геополитики остаётся основным, и если там будет позитив, то налоговый негатив быстро сойдёт на нет.Сильнее рынка в четверг — акции нефтегаза удержали рынок от большего провала, поскольку нефть и газ росли, а курсы акций сырьевиков обладают высокой корреляцией с баррелем. Бумаги "Роснефти", "Татнефти", НОВАТЭКа стабилизировали индекс.Слабее рынка — акции металлургов оказались под основным ударом. Бумаги ГМК "Норникеля", РУСАЛа и Эн+ потеряли до 6% на фоне перспектив роста налоговой нагрузки. Теперь сентимент в секторе ухудшился, и часть биржевой ликвидности может перераспределиться на другие отрасли — например, в тот же нефтегаз.Рубль против юаня отбил 0,8%, до 12,6, но это случилось уже по факту роста пары CNY/RUB и теста расчётных 12,7 — ожидаемая техника курса. А вот против доллара нацвалюта упала на 0,6%, и наш ориентир курса вверх к 85 исполнен. Теперь запаздывание доллара за юанем сошло на нет — курсы синхронизировались и могут завершить месяц недалеко от текущих.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
рынок, михаил зельцер, мосбиржа, индексы, роснефть, татнефть
Рынок, Михаил Зельцер, Мосбиржа, Индексы, Роснефть, Татнефть
10:47 25.09.2026
 
Что так омрачило рынок?

Зельцер: индекс Мосбиржи у 2300 пунктов, металлурги потеряли до 6%, рубль у 85 за доллар

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 25 сен -ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник утром превышал 2330 пунктов — была попытка закрепиться над важным сопротивлением, взлом которого открывал пространство для манёвра на максимумы осени, но вмешался фактор налогов, и бенчмарк резко пролился. Торги в пятницу идут вокруг да около 2300 пунктов. Инвесторам и трейдерам придётся переварить новые вводные по фискальному ужесточению в металлургии. Фактор геополитики остаётся основным, и если там будет позитив, то налоговый негатив быстро сойдёт на нет.
Сильнее рынка в четверг — акции нефтегаза удержали рынок от большего провала, поскольку нефть и газ росли, а курсы акций сырьевиков обладают высокой корреляцией с баррелем. Бумаги "Роснефти", "Татнефти", НОВАТЭКа стабилизировали индекс.
Слабее рынка — акции металлургов оказались под основным ударом. Бумаги ГМК "Норникеля", РУСАЛа и Эн+ потеряли до 6% на фоне перспектив роста налоговой нагрузки. Теперь сентимент в секторе ухудшился, и часть биржевой ликвидности может перераспределиться на другие отрасли — например, в тот же нефтегаз.
Рубль против юаня отбил 0,8%, до 12,6, но это случилось уже по факту роста пары CNY/RUB и теста расчётных 12,7 — ожидаемая техника курса. А вот против доллара нацвалюта упала на 0,6%, и наш ориентир курса вверх к 85 исполнен. Теперь запаздывание доллара за юанем сошло на нет — курсы синхронизировались и могут завершить месяц недалеко от текущих.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
 
РынокМихаил ЗельцерМосбиржаИндексыРоснефтьТатнефть
 
 
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