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Консолидация на фоне смешанных сигналов - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Консолидация на фоне смешанных сигналов
Консолидация на фоне смешанных сигналов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Консолидация на фоне смешанных сигналов
Российский рынок акций в четверг консолидировался у отметки 2310 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне противоречивых факторов: дорожающей нефти с одной стороны и | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T10:23+0300
2026-09-25T10:23+0300
рынок
сша
мосбиржа
минфин
ртс
индексы
торги
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг консолидировался у отметки 2310 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне противоречивых факторов: дорожающей нефти с одной стороны и налоговых инициатив Минфина с другой. Основную торговую сессию индекс Мосбиржи завершил на отметке 2312,35 пункта, не изменившись по сравнению с предыдущим торговым днём; индекс РТС опустился на 0,6%, до 857,94 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался вниз на 0,15% после публикации проекта бюджета на последующие три года.На валютном рынке рубль укрепился: доллар США подешевел на 0,73%, до 84,70 рубля; евро снизился на 0,76%, до 96,59 рубля; юань — на 0,58%, до 12,61 рубля. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс российской валюты стабилизируется в диапазоне 84–86 рублей за доллар США.Главной макроэкономической новостью четверга стал законопроект федерального бюджета, одобренный правительством РФ: так, дефицит бюджета определён порядка 2% от ВВП на предстоящие три года, в 2027 году показатель запланирован на уровне 2,2% ВВП. Кроме того, Минфин предложил ввести налог в размере 30% на дополнительный доход добывающих компаний от роста мировых цен на твёрдые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года. Для золотодобытчиков налоговая ставка составит 20%.Рынок на такие новости отреагировал резко: котировки акций "Норникеля" и РУСАЛа пошли вниз. Акции "Полюса", напротив, оказались в лидерах роста: инвесторы рассчитывают, что компания выиграет от высоких цен на золото больше, чем потеряет из-за введения нового налога.Также Минфин выступил с инициативой ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы россиян — дивиденды, проценты по вкладам, операции с бумагами и продажу имущества. Повышение верхней ставки до 15% для доходов свыше 2,4 миллиона рублей в год и включение пассивных доходов в основную базу напрямую влияет на наиболее активную часть розничных инвесторов. Отток уже заметен: по итогам I полугодия 2026 года доля вложений домохозяйств в котируемые акции упала до 3,6%, минимума с марта 2020 года, а чистый отток из акций составил рекордные 187,9 миллиарда рублей. Мы полагаем, что на этом фоне активность инвесторов может продолжить снижение.Мы ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2250–2350 пунктов. Позитивный геополитический фон может вернуть индекс к верхней границе диапазона, нейтральный же сценарий предполагает консолидацию вблизи 2300 пунктов.Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
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Дмитрий Вишневский
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
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рынок, сша, мосбиржа, минфин, ртс, индексы, торги
Рынок, США, Мосбиржа, Минфин, РТС, Индексы, Торги
10:23 25.09.2026
 
Консолидация на фоне смешанных сигналов

Индекс Мосбиржи остался у 2312 пунктов, рубль укрепился, "Полюс" в лидерах роста

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Дмитрий Вишневский _ Цифра брокер
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг консолидировался у отметки 2310 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне противоречивых факторов: дорожающей нефти с одной стороны и налоговых инициатив Минфина с другой. Основную торговую сессию индекс Мосбиржи завершил на отметке 2312,35 пункта, не изменившись по сравнению с предыдущим торговым днём; индекс РТС опустился на 0,6%, до 857,94 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался вниз на 0,15% после публикации проекта бюджета на последующие три года.
На валютном рынке рубль укрепился: доллар США подешевел на 0,73%, до 84,70 рубля; евро снизился на 0,76%, до 96,59 рубля; юань — на 0,58%, до 12,61 рубля. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс российской валюты стабилизируется в диапазоне 84–86 рублей за доллар США.
Главной макроэкономической новостью четверга стал законопроект федерального бюджета, одобренный правительством РФ: так, дефицит бюджета определён порядка 2% от ВВП на предстоящие три года, в 2027 году показатель запланирован на уровне 2,2% ВВП. Кроме того, Минфин предложил ввести налог в размере 30% на дополнительный доход добывающих компаний от роста мировых цен на твёрдые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года. Для золотодобытчиков налоговая ставка составит 20%.
Рынок на такие новости отреагировал резко: котировки акций "Норникеля" и РУСАЛа пошли вниз. Акции "Полюса", напротив, оказались в лидерах роста: инвесторы рассчитывают, что компания выиграет от высоких цен на золото больше, чем потеряет из-за введения нового налога.
Также Минфин выступил с инициативой ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы россиян — дивиденды, проценты по вкладам, операции с бумагами и продажу имущества. Повышение верхней ставки до 15% для доходов свыше 2,4 миллиона рублей в год и включение пассивных доходов в основную базу напрямую влияет на наиболее активную часть розничных инвесторов. Отток уже заметен: по итогам I полугодия 2026 года доля вложений домохозяйств в котируемые акции упала до 3,6%, минимума с марта 2020 года, а чистый отток из акций составил рекордные 187,9 миллиарда рублей. Мы полагаем, что на этом фоне активность инвесторов может продолжить снижение.
Мы ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2250–2350 пунктов. Позитивный геополитический фон может вернуть индекс к верхней границе диапазона, нейтральный же сценарий предполагает консолидацию вблизи 2300 пунктов.

Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
 
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