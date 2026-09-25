Консолидация на фоне смешанных сигналов
Индекс Мосбиржи остался у 2312 пунктов, рубль укрепился, "Полюс" в лидерах роста
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг консолидировался у отметки 2310 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне противоречивых факторов: дорожающей нефти с одной стороны и налоговых инициатив Минфина с другой. Основную торговую сессию индекс Мосбиржи завершил на отметке 2312,35 пункта, не изменившись по сравнению с предыдущим торговым днём; индекс РТС опустился на 0,6%, до 857,94 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался вниз на 0,15% после публикации проекта бюджета на последующие три года.
На валютном рынке рубль укрепился: доллар США подешевел на 0,73%, до 84,70 рубля; евро снизился на 0,76%, до 96,59 рубля; юань — на 0,58%, до 12,61 рубля. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс российской валюты стабилизируется в диапазоне 84–86 рублей за доллар США.
Главной макроэкономической новостью четверга стал законопроект федерального бюджета, одобренный правительством РФ: так, дефицит бюджета определён порядка 2% от ВВП на предстоящие три года, в 2027 году показатель запланирован на уровне 2,2% ВВП. Кроме того, Минфин предложил ввести налог в размере 30% на дополнительный доход добывающих компаний от роста мировых цен на твёрдые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года. Для золотодобытчиков налоговая ставка составит 20%.
Также Минфин выступил с инициативой ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы россиян — дивиденды, проценты по вкладам, операции с бумагами и продажу имущества. Повышение верхней ставки до 15% для доходов свыше 2,4 миллиона рублей в год и включение пассивных доходов в основную базу напрямую влияет на наиболее активную часть розничных инвесторов. Отток уже заметен: по итогам I полугодия 2026 года доля вложений домохозяйств в котируемые акции упала до 3,6%, минимума с марта 2020 года, а чистый отток из акций составил рекордные 187,9 миллиарда рублей. Мы полагаем, что на этом фоне активность инвесторов может продолжить снижение.
Мы ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2250–2350 пунктов. Позитивный геополитический фон может вернуть индекс к верхней границе диапазона, нейтральный же сценарий предполагает консолидацию вблизи 2300 пунктов.
Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"