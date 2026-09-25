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Давление на рубль заметно снизилось

Давление на рубль заметно снизилось - 25.09.2026, ПРАЙМ

Давление на рубль заметно снизилось

Российский рубль укрепляется относительно мировых валют после ощутимого снижения в конце августа и в начале сентября. Поддержку рублю оказывают высокие цены на... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T10:29+0300

2026-09-25T10:29+0300

2026-09-25T10:29+0300

рынок

сша

федрезерв

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рубль укрепляется относительно мировых валют после ощутимого снижения в конце августа и в начале сентября. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть. Баррель нефти марки Urals торгуется в районе 110 долларов, а значит, российская казна пополнится после окончания очередного налогового периода в конце сентября. По итогам первого месяца осени от экспортёров ожидается крупная выручка. А кроме того, пауза в цикле смягчения монетарного курса также поддерживает интерес инвесторов к рублёвым инструментам.Ослабить рубль способны санкционные риски — власти США объявили о готовящихся серьёзных ограничениях в адрес России. До конца текущей недели доллар остаётся в пределах 83–88 рублей.Доллар сша укрепляет позицииСводный индекс DXY вновь преодолел комфортные 100 пунктов, и рост за три недели с начала сентября составил 1,7%. Основная причина — в повышении ставки на 25 базисных пунктов, до 3,75–4%. Вероятность дальнейшего повышения до конца года сохраняется, так как Федрезерв обновил прогноз по среднему значению ставки до 4,1%. Из выступления главы американского регулятора Кевина Уорша следует, что начался цикл жёсткой кредитной политики для усмирения инфляции — в течение двух лет её планируют вернуть на целевые 2% в год.Напомним, что Европейский центральный банк на предыдущем заседании также решил увеличить ставку, что стало реакцией на энергокризис. Теперь ставка рефинансирования заложена европейским финансовым регулятором на уровне 2,5%. Таким образом, привлекательность американского доллара относительно единой европейской валюты растёт для трейдеров. По оценкам участников рынка, ставка FED FUNDS на 30 дней может быть повышена ещё на 0,25 процентного пункта как в октябре, так и в декабре (вероятность оценивается в 73% и 54% соответственно).Биткоин и эфириум стабильныПара BTC/USDT опустилась на 2,10%, до 84 397 долларов, эфир потерял 2,5% и оказался у 2684 долларов. Это коррекция после роста, но причины у неё вполне конкретные. Образовался встречный ветер со стороны сильного доллара и американских облигаций, к ним наложились ликвидации позиций с плечом.По биткоину базовый сценарий пока не меняется. После ралли на 16,5% от 15 сентября движение в диапазоне 82 300–87 900 долларов больше похоже на начало новой консолидации, чем на перелом. Ухудшение картины начнётся при закреплении ниже 80 000 долларов. Если этот уровень устоит, а институциональный спрос сохранится, рынок может вернуться к 94 000–95 000 долларов.По эфириуму зона поддержки — 2550–2620 долларов, ближайшие сопротивления — 2800 и 3075 долларов. Пока поддержка держится, вероятность теста 3000 долларов остаётся очень высокой, даже несмотря на ожидания повышения ставки. Иными словами, у рынка сейчас есть сильный макроэкономический противник, но одного дня снижения недостаточно, чтобы объявлять разворот.Инструмент биткоин/рубльОжидаемый запуск валютной пары биткоин/рубль значительно повысит привлекательность и ликвидность российской юрисдикции криптовалютного рынка и привлечёт на него несколько миллионов инвесторов и трейдеров на горизонте одного года. Биткоин/рубль, очевидно, займёт лидирующее положение среди всех инструментов на российском рынке цифровых валют, его появление на биржевых торгах выглядит естественным и своевременным шагом. Биткоин сегодня органично встраивается в правовое поле российского финансового рынка, усиливая его суверенитет и возможности.Запуск нового инструмента будет зависеть от регуляторной и технической настройки торговых площадок, участники рынка ориентируются на конец этого года. Квалифицированные инвесторы получат доступ к рынку без расходов на конвертацию через доллар США исключительно за рубли.Вполне очевиден интерес россиян к биткоину. По нашим оценкам, сегодня россияне вложили в цифровые валюты от 3 до 4 триллионов рублей. Напомним, что ещё в июле у трейдеров "Альфа-Форекс" появился доступ к криптовалютам через регулируемые производные инструменты — CFD-контракты на биткоин и эфир, они пользуются высоким спросом на рынке.Прогнозы от "Альфа-Форекс":В паре евро/доллар наметился спад до 1,1400–1,1300, а верхняя граница не превысит 1,1550. Доллар скорректируется до значений 83–88 рублей. По евро обозначим диапазон от 95 до 100 рублей за единую европейскую валюту. Верхний предел колебания для декабрьских фьючерсов по нефти Brent в области 105–110 долларов, нижним торговым ориентиром выступает поддержка 90 долларов. Главными фундаментальными факторами для рынка углеводородов остаются ближневосточная геополитическая премия за риск и восстановление поставок из региона.По драгметаллам ориентируемся на 4200–4500 долларов за тройскую унцию золота и 62,5–69,5 доллара за унцию серебра. Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

рынок, сша, федрезерв