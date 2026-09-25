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ArcelorMittal ожидает списания активов в Кривом Роге на миллиард долларов

ArcelorMittal ожидает списания активов в Кривом Роге на миллиард долларов - 25.09.2026, ПРАЙМ

ArcelorMittal ожидает списания активов в Кривом Роге на миллиард долларов

Базирующаяся в Люксембурге металлургическая корпорация ArcelorMittal, являющаяся крупнейшим в Европе производителем стали, сообщила правительству Украины о... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T11:45+0300

2026-09-25T11:45+0300

2026-09-25T11:45+0300

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БРЮССЕЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Базирующаяся в Люксембурге металлургическая корпорация ArcelorMittal, являющаяся крупнейшим в Европе производителем стали, сообщила правительству Украины о невозможности безопасно и устойчиво возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге и ожидает в связи с этим списания активов примерно на один миллиард долларов, говорится в заявлении компании. "Мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать "АрселорМиттал Кривой Рог". Мы обсуждаем будущее предприятия с правительством Украины и сосредоточимся на сохранении инфраструктуры, чтобы после возвращения мира сохранялась возможность возобновить производство", - заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо. ArcelorMittal уточнила, что ожидаемое списание в размере около миллиарда долларов США связано преимущественно с обесценением недвижимости, производственных мощностей и оборудования украинского предприятия. Компания ранее предоставила "АрселорМиттал Кривой Рог" более 700 миллионов долларов для поддержания непрерывности его работы. ArcelorMittal является одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира и крупнейшим производителем стали в Европе. Группа работает в 60 странах и располагает предприятиями первичного производства стали в 14 государствах. Ее продукция используется, в частности, в автомобильной промышленности, строительстве, машиностроении и производстве промышленного оборудования. В 2025 году компания произвела 55,6 миллиона тонн стали и 48,8 миллиона тонн железной руды, ее выручка составила 61,4 миллиарда долларов. Глобальная штаб-квартира группы расположена в Люксембурге. На Украине ArcelorMittal принадлежит металлургический комбинат в Кривом Роге и связанные с ним железорудные предприятия. В 2025 году украинские активы группы произвели 1,7 миллиона тонн стали, в том числе заготовку, арматуру, катанку и сортовой прокат, а также 7,6 миллиона тонн железной руды. Продажи украинского подразделения за год составили около 1,7 миллиарда долларов.

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бизнес, промышленность, украина, люксембург, европа, arcelormittal