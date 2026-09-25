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В Москве продают на первичном рынке пентхаус за 9,4 миллиарда рублей - 25.09.2026, ПРАЙМ
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В Москве продают на первичном рынке пентхаус за 9,4 миллиарда рублей
В Москве продают на первичном рынке пентхаус за 9,4 миллиарда рублей - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Москве продают на первичном рынке пентхаус за 9,4 миллиарда рублей
Самый дорогой пентхаус на первичном рынке Москвы продают за 9,4 миллиарда рублей, рассказал РИА Недвижимость член правления Ассоциации агентств элитной... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T10:11+0300
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недвижимость
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Самый дорогой пентхаус на первичном рынке Москвы продают за 9,4 миллиарда рублей, рассказал РИА Недвижимость член правления Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) Григорий Ашихмин. "Верхняя граница первичного элитного рынка Москвы к концу третьего квартала – 9,4 миллиарда рублей. Это пентхаус в клубном доме в Соймоновском проезде с видами на храм Христа Спасителя, Кремль и набережную Москвы-реки. Площадь лота – почти 918 квадратных метров, цена "квадрата" – 10,3 миллиона рублей", – рассказал он. На втором месте, по данным Ашихмина, пентхаус площадью 782 квадратных метров в 3-м Обыденском переулке. Он также имеет виды на храм Христа Спасителя и продается за 7,08 миллиарда рублей (9,07 миллиона рублей за квадратный метр). Третье место занимает, как сообщил партнер NF Group Андрей Соловьев, пентхаус на 676 квадратных метров на Софийской набережной с двумя террасами, персональным лифтом и видом на Кремль. Он продается за 6,7 миллиарда рублей или 10 миллионов рублей за квадратный метр. Немного уступает ему по стоимости пентхаус площадью 501 квадратный метр в Брюсовом переулке за 6,5 миллиарда рублей (12,9 миллиона рублей за квадратный метр) с видами на Кремль и Московскую консерваторию, добавил Ашихмин.
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бизнес, недвижимость, москва
Бизнес, Недвижимость, МОСКВА
10:11 25.09.2026
 
В Москве продают на первичном рынке пентхаус за 9,4 миллиарда рублей

AREA: самый дорогой пентхаус на первичном рынке Москвы продают за 9,4 миллиарда рублей

© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве
© Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Самый дорогой пентхаус на первичном рынке Москвы продают за 9,4 миллиарда рублей, рассказал РИА Недвижимость член правления Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) Григорий Ашихмин.
"Верхняя граница первичного элитного рынка Москвы к концу третьего квартала – 9,4 миллиарда рублей. Это пентхаус в клубном доме в Соймоновском проезде с видами на храм Христа Спасителя, Кремль и набережную Москвы-реки. Площадь лота – почти 918 квадратных метров, цена "квадрата" – 10,3 миллиона рублей", – рассказал он.
На втором месте, по данным Ашихмина, пентхаус площадью 782 квадратных метров в 3-м Обыденском переулке. Он также имеет виды на храм Христа Спасителя и продается за 7,08 миллиарда рублей (9,07 миллиона рублей за квадратный метр).
Третье место занимает, как сообщил партнер NF Group Андрей Соловьев, пентхаус на 676 квадратных метров на Софийской набережной с двумя террасами, персональным лифтом и видом на Кремль. Он продается за 6,7 миллиарда рублей или 10 миллионов рублей за квадратный метр.
Немного уступает ему по стоимости пентхаус площадью 501 квадратный метр в Брюсовом переулке за 6,5 миллиарда рублей (12,9 миллиона рублей за квадратный метр) с видами на Кремль и Московскую консерваторию, добавил Ашихмин.
 
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