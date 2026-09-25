https://1prime.ru/20260925/atomenergoprom-873693328.html
Источник: "Атомэнергопром" разместит облигации на 2,1 миллиарда юаней
Источник: "Атомэнергопром" разместит облигации на 2,1 миллиарда юаней - 25.09.2026, ПРАЙМ
Источник: "Атомэнергопром" разместит облигации на 2,1 миллиарда юаней
"Атомэнергопром" разместит выпуск биржевых облигаций объемом 2,1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:24+0300
2026-09-25T17:24+0300
2026-09-25T17:35+0300
рынок
финансы
атомэнергопром
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" разместит выпуск биржевых облигаций объемом 2,1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 8,5% годовых. Компания 25 сентября собирала заявки инвесторов на облигации серии 001P-18 с погашением через полтора года и квартальными купонами. Номинал ценных бумаг - 1 тысяча юаней. Первоначально размещение планировалось в объеме не менее 1 миллиарда юаней. Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 сентября.
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рынок, финансы, атомэнергопром
Рынок, Финансы, Атомэнергопром
Источник: "Атомэнергопром" разместит облигации на 2,1 миллиарда юаней
РИА Новости: "Атомэнергопром" разместит биржевые облигации на 2,1 миллиарда юаней
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" разместит выпуск биржевых облигаций объемом 2,1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 8,5% годовых.
Компания 25 сентября собирала заявки инвесторов на облигации серии 001P-18 с погашением через полтора года и квартальными купонами. Номинал ценных бумаг - 1 тысяча юаней.
Первоначально размещение планировалось в объеме не менее 1 миллиарда юаней.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 сентября.