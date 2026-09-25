https://1prime.ru/20260925/atomenergoprom-873693328.html

Источник: "Атомэнергопром" разместит облигации на 2,1 миллиарда юаней

Источник: "Атомэнергопром" разместит облигации на 2,1 миллиарда юаней - 25.09.2026, ПРАЙМ

Источник: "Атомэнергопром" разместит облигации на 2,1 миллиарда юаней

"Атомэнергопром" разместит выпуск биржевых облигаций объемом 2,1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:24+0300

2026-09-25T17:24+0300

2026-09-25T17:35+0300

рынок

финансы

атомэнергопром

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" разместит выпуск биржевых облигаций объемом 2,1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 8,5% годовых. Компания 25 сентября собирала заявки инвесторов на облигации серии 001P-18 с погашением через полтора года и квартальными купонами. Номинал ценных бумаг - 1 тысяча юаней. Первоначально размещение планировалось в объеме не менее 1 миллиарда юаней. Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, атомэнергопром